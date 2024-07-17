Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17 - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 17.07.2024 (обновлено: 09:33 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/posolstvo-1960171406.html
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17 - РИА Новости, 17.07.2024
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17
Спустя 10 лет после крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:16
2024-07-17T09:33
в мире
россия
гаага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129552/31/1295523155_0:154:2952:1815_1920x0_80_0_0_cd645759ef8e770f00baa3b5e8ca3796.jpg
ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Спустя 10 лет после крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены, говорится в заявлении посольства РФ в Нидерландах."Десять лет назад в небе над Донбассом произошло крушение следовавшего по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", унесшее 298 человеческих жизней. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой авиакатастрофе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства.Как отметили в дипмиссии, РФ с сожалением вынуждена констатировать, что за прошедшее время высокая степень политизации дела МН17 так и не позволила провести полные, тщательные и независимые международные расследования, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166."Истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20240717/mh17-1960173280.html
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129552/31/1295523155_165:0:2789:1968_1920x0_80_0_0_9e33a998d7123a72fb660400e5cdc6da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гаага
В мире, Россия, Гаага
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17

Посольство: политизация дела МН17 не позволила провести тщательное расследование

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкОбломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Спустя 10 лет после крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены, говорится в заявлении посольства РФ в Нидерландах.
«
"Десять лет назад в небе над Донбассом произошло крушение следовавшего по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", унесшее 298 человеческих жизней. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой авиакатастрофе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства.
Как отметили в дипмиссии, РФ с сожалением вынуждена констатировать, что за прошедшее время высокая степень политизации дела МН17 так и не позволила провести полные, тщательные и независимые международные расследования, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166.
"Истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены", - заявили в посольстве.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Гаага выгораживает Киев в деле о крушении MH17, заявили в посольстве России
Вчера, 09:26
 
В миреРоссияГаага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала