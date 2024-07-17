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В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17 - РИА Новости, 17.07.2024
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17
Спустя 10 лет после крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:16
2024-07-17T09:16
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ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Спустя 10 лет после крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены, говорится в заявлении посольства РФ в Нидерландах."Десять лет назад в небе над Донбассом произошло крушение следовавшего по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", унесшее 298 человеческих жизней. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой авиакатастрофе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства.Как отметили в дипмиссии, РФ с сожалением вынуждена констатировать, что за прошедшее время высокая степень политизации дела МН17 так и не позволила провести полные, тщательные и независимые международные расследования, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166."Истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены", - заявили в посольстве.
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в мире, россия, гаага
В посольстве России в Гааге заявили о высокой степени политизации дела МН17
Посольство: политизация дела МН17 не позволила провести тщательное расследование
ГААГА, 17 июл - РИА Новости. Спустя 10 лет после крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены, говорится в заявлении посольства РФ в Нидерландах.
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"Десять лет назад в небе над Донбассом произошло крушение следовавшего по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", унесшее 298 человеческих жизней. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой авиакатастрофе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского посольства.
Как отметили в дипмиссии, РФ с сожалением вынуждена констатировать, что за прошедшее время высокая степень политизации дела МН17 так и не позволила провести полные, тщательные и независимые международные расследования, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166.
"Истинные обстоятельства трагедии так до сих пор и не установлены", - заявили в посольстве.