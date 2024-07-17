https://ria.ru/20240717/port-1960153014.html
В Приморье планируют создать совместный с Белоруссией и КНР порт
В Приморье планируют создать совместный с Белоруссией и КНР порт - РИА Новости, 17.07.2024
В Приморье планируют создать совместный с Белоруссией и КНР порт
Власти Приморья ведут работу над созданием совместного морского порта с участием белорусских и китайских компаний, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T04:11
2024-07-17T04:11
2024-07-17T04:11
белоруссия
минск
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Власти Приморья ведут работу над созданием совместного морского порта с участием белорусских и китайских компаний, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Глава Приморья сейчас находится с визитом в Белоруссии. "На переговорах в Минске еще обсудили создание в Приморье совместного морского порта. В проекте смогут принять участие российские, белорусские и китайские компании. Этот план будет интересен всем сторонам в рамках развития Севморпути. Сейчас идет подбор площадки", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале. Он отметил, что работа над созданием совместного порта уже идет. "Думаю, в этом году определимся с выбором места наиболее удобного", - сказал на видео в Telegram-канале губернатор. По его словам, он также пригласил белорусских коллег к работе в ТОР "Международный".
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958392674.html
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белоруссия, минск, олег кожемяко
Белоруссия, Минск, Олег Кожемяко
В Приморье планируют создать совместный с Белоруссией и КНР порт
Кожемяко: в Приморье планируется создать совместный с Белоруссией и КНР порт