https://ria.ru/20240717/port-1960153014.html

В Приморье планируют создать совместный с Белоруссией и КНР порт

В Приморье планируют создать совместный с Белоруссией и КНР порт - РИА Новости, 17.07.2024

В Приморье планируют создать совместный с Белоруссией и КНР порт

Власти Приморья ведут работу над созданием совместного морского порта с участием белорусских и китайских компаний, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T04:11

2024-07-17T04:11

2024-07-17T04:11

белоруссия

минск

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Власти Приморья ведут работу над созданием совместного морского порта с участием белорусских и китайских компаний, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Глава Приморья сейчас находится с визитом в Белоруссии. "На переговорах в Минске еще обсудили создание в Приморье совместного морского порта. В проекте смогут принять участие российские, белорусские и китайские компании. Этот план будет интересен всем сторонам в рамках развития Севморпути. Сейчас идет подбор площадки", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале. Он отметил, что работа над созданием совместного порта уже идет. "Думаю, в этом году определимся с выбором места наиболее удобного", - сказал на видео в Telegram-канале губернатор. По его словам, он также пригласил белорусских коллег к работе в ТОР "Международный".

https://ria.ru/20240709/rzhd-1958392674.html

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белоруссия

минск

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белоруссия, минск, олег кожемяко