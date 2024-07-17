https://ria.ru/20240717/popov-1960147382.html

Фигурант дела Попова возглавляет компанию по продаже стройматериалов

Фигурант дела Попова возглавляет компанию по продаже стройматериалов - РИА Новости, 17.07.2024

Фигурант дела Попова возглавляет компанию по продаже стройматериалов

Фигурант дела экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова - предприниматель Сергей Моисеев - возглавляет компанию по оптовой продаже... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T02:07

2024-07-17T02:07

2024-07-17T03:23

краснодарский край

белореченск

запорожская область

происшествия

иван попов (генерал)

сергей моисеев

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948604635_0:141:3072:1868_1920x0_80_0_0_eab375a8f82210800e53c96afcf07947.jpg

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Фигурант дела экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова - предприниматель Сергей Моисеев - возглавляет компанию по оптовой продаже стройматериалов в Краснодарском крае, выяснило РИА Новости на основе баз открытых данных. Моисеев был арестован 17 мая. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ранее в суде следователь заявлял, что Попов обвиняется в хищении организованной группой "совместно с (генералом Олегом) Цоковым и Моисеевым". В понедельник суд перевел Моисеева, как и Попова, под домашний арест. Цоков, как сообщалось, погиб на спецоперации. Предприятие "Южный Металло Центр" было создано в 2019 году, следует из данных налоговой. Компания, которую возглавляет Моисеев, занимается оптовой торговлей стройматериалами. Помимо прочего, "Южный Металло Центр" занимается розничной торговлей металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах. Выручка компании в 2023 году составила 48,1 миллиона рублей, а официально работающими в ней указаны три сотрудника. Согласно открытым данным, ЮМЦ зарегистрирован в городе Белореченск Краснодарского края. По указанному адресу также расположено еще одно предприятие, где корреспонденту РИА Новости рассказали, что к этому адресу также относятся еще несколько помещений, в том числе офисные и ангары. Помимо ЮМЦ, Моисеев был соучредителем (50%) ООО "Торговый Центр Дом", зарегистрированного в 2008 году в Адыгее. Основным видом деятельности компании была указана оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Однако в июле 2022 года организация была ликвидирована, а сведения о Моисееве были указаны как недостоверные. О деле генерала Попова стало известно в мае, когда 235-м гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца за мошенничество в особо крупном размере. Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240715/popov-1959817874.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959837327.html

краснодарский край

белореченск

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, белореченск, запорожская область, происшествия, иван попов (генерал), сергей моисеев, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)