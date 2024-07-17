https://ria.ru/20240717/polsha-1960264745.html
Бывшего главу Минобороны Польши обвинили в рассекречивании данных
Бывшего главу Минобороны Польши обвинили в рассекречивании данных - РИА Новости, 17.07.2024
Бывшего главу Минобороны Польши обвинили в рассекречивании данных
Глава Службы военной контрразведки Польши представил прокуратуре материалы дела против бывшего министра национальной обороны страны Мариуша Блащака по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:31
2024-07-17T15:31
2024-07-17T15:31
в мире
польша
россия
москва
мариуш блащак
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Глава Службы военной контрразведки Польши представил прокуратуре материалы дела против бывшего министра национальной обороны страны Мариуша Блащака по подозрению в рассекречивании данных о плане обороны республики в случае нападения, говорится в распространенном сообщении контрразведки. "Руководитель Службы военной контрразведки 17 июля 2024 года представил в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком", - говорится в сообщении. Речь идет о рассекречивании части документа с планом применения вооруженных сил Польши "Варта". В документе подробно описывалось, как армия должна была защищаться от возможного нападения со стороны России. Осенью 2023 года, в ходе парламентской избирательной кампании, часть плана была рассекречена и использована для формулирования обвинений в адрес оппозиции в том, что она хотела отдать противнику часть Польши к востоку от реки Висла. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240717/duda-1960165288.html
https://ria.ru/20240328/general-1936280017.html
польша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, москва, мариуш блащак, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Польша, Россия, Москва, Мариуш Блащак, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Бывшего главу Минобороны Польши обвинили в рассекречивании данных
Бывшего главу Минобороны Польши заподозрили в рассекречивании плана обороны