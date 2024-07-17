Рейтинг@Mail.ru
Бывшего главу Минобороны Польши обвинили в рассекречивании данных - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/polsha-1960264745.html
Бывшего главу Минобороны Польши обвинили в рассекречивании данных
Бывшего главу Минобороны Польши обвинили в рассекречивании данных - РИА Новости, 17.07.2024
Бывшего главу Минобороны Польши обвинили в рассекречивании данных
Глава Службы военной контрразведки Польши представил прокуратуре материалы дела против бывшего министра национальной обороны страны Мариуша Блащака по... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:31
2024-07-17T15:31
в мире
польша
россия
москва
мариуш блащак
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Глава Службы военной контрразведки Польши представил прокуратуре материалы дела против бывшего министра национальной обороны страны Мариуша Блащака по подозрению в рассекречивании данных о плане обороны республики в случае нападения, говорится в распространенном сообщении контрразведки. "Руководитель Службы военной контрразведки 17 июля 2024 года представил в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком", - говорится в сообщении. Речь идет о рассекречивании части документа с планом применения вооруженных сил Польши "Варта". В документе подробно описывалось, как армия должна была защищаться от возможного нападения со стороны России. Осенью 2023 года, в ходе парламентской избирательной кампании, часть плана была рассекречена и использована для формулирования обвинений в адрес оппозиции в том, что она хотела отдать противнику часть Польши к востоку от реки Висла. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240717/duda-1960165288.html
https://ria.ru/20240328/general-1936280017.html
польша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, москва, мариуш блащак, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Польша, Россия, Москва, Мариуш Блащак, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Бывшего главу Минобороны Польши обвинили в рассекречивании данных

Бывшего главу Минобороны Польши заподозрили в рассекречивании плана обороны

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Глава Службы военной контрразведки Польши представил прокуратуре материалы дела против бывшего министра национальной обороны страны Мариуша Блащака по подозрению в рассекречивании данных о плане обороны республики в случае нападения, говорится в распространенном сообщении контрразведки.
«
"Руководитель Службы военной контрразведки 17 июля 2024 года представил в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком", - говорится в сообщении.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
"Война близка". Президент Польши сделал дерзкое заявление о России
Вчера, 08:26
Речь идет о рассекречивании части документа с планом применения вооруженных сил Польши "Варта". В документе подробно описывалось, как армия должна была защищаться от возможного нападения со стороны России.
Осенью 2023 года, в ходе парламентской избирательной кампании, часть плана была рассекречена и использована для формулирования обвинений в адрес оппозиции в том, что она хотела отдать противнику часть Польши к востоку от реки Висла.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Польского генерала, отвечавшего за подготовку солдат ВСУ, сняли с поста
28 марта, 00:07
 
В миреПольшаРоссияМоскваМариуш БлащакВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала