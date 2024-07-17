https://ria.ru/20240717/polsha-1960202668.html

Министр обороны Польши объявил о начале новой операции на границе

Министр обороны Польши объявил о начале новой операции на границе - РИА Новости, 17.07.2024

Министр обороны Польши объявил о начале новой операции на границе

Новая специальная операция по защите границы Польши с Белоруссией "Безопасное Подлясское" будет запущена 1 августа, заявил на пресс-конференции министр обороны... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:54

2024-07-17T11:54

2024-07-17T12:06

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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Новая специальная операция по защите границы Польши с Белоруссией "Безопасное Подлясское" будет запущена 1 августа, заявил на пресс-конференции министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. "С 1 августа будет новая миссия, будут завершены две операции – тренировочная и по охране границы. Будет одна миссия "Безопасное Подляское", в которой будут принимать участие до 17 тысяч солдат", - сказал он. По словам министра, армия готова направить дополнительные силы и средства, если потребуется. Как сообщал ранее заместитель министра обороны страны Павел Бейда, сейчас на границе находится почти 6 тысяч польских военнослужащих. Их число будет увеличено до 8 тысяч солдат, которые будут непосредственно охранять польскую границу, а еще 9 тысяч военнослужащих будут находиться в постоянной готовности поблизости и смогут со всем своим снаряжением и оружием в течение 48 часов оказать поддержку. Он указал, что это будут силы быстрого пограничного реагирования. Ранее властями Польши была принята программа защиты польской границы на востоке страны "Восточный щит", которая будет реализована в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240717/duda-1960165288.html

https://ria.ru/20240715/nato-1959679859.html

https://ria.ru/20240515/polsha-1946140461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, белоруссия, россия, владимир путин, такер карлсон, нато