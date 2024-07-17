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Житель Иркутской области получил 24 года за поджог сожительницы и детей - РИА Новости, 17.07.2024
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14:44 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/podzhog-1960251358.html
Житель Иркутской области получил 24 года за поджог сожительницы и детей
Житель Иркутской области получил 24 года за поджог сожительницы и детей - РИА Новости, 17.07.2024
Житель Иркутской области получил 24 года за поджог сожительницы и детей
Жителя Иркутской области, который из ревности поджег сожительницу и трех детей, двое из которых погибли, суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:44
2024-07-17T14:44
происшествия
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Жителя Иркутской области, который из ревности поджег сожительницу и трех детей, двое из которых погибли, суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима, после того как присяжные единодушно признали его вину, сообщает в Telegram-канале Иркутская областная прокуратура. В деревне Тимирязева Иркутской области в феврале 2022 года 28-летний пьяный мужчина из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег свою сожительницу и троих малолетних детей, двое из которых погибли. Младший ребенок и его мать с термическими ожогами были доставлены в больницу поселка Качуг. Женщина скончалась спустя восемь месяцев. Подозреваемого задержали, суд поместил его под стражу. Было заведено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, и о покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Коллегия присяжных в Иркутском областном суде единодушно вынесла обвинительный вердикт о признании подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год", - говорится в сообщении. Расследование дела по указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина было поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240715/sud-1959750599.html
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происшествия, иркутская область, россия, иркутский областной суд
Происшествия, Иркутская область, Россия, Иркутский областной суд
Житель Иркутской области получил 24 года за поджог сожительницы и детей

Житель Приангарья, поджегший сожительницу и троих детей, получил 24 года колонии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ИРКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Жителя Иркутской области, который из ревности поджег сожительницу и трех детей, двое из которых погибли, суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима, после того как присяжные единодушно признали его вину, сообщает в Telegram-канале Иркутская областная прокуратура.
В деревне Тимирязева Иркутской области в феврале 2022 года 28-летний пьяный мужчина из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег свою сожительницу и троих малолетних детей, двое из которых погибли. Младший ребенок и его мать с термическими ожогами были доставлены в больницу поселка Качуг. Женщина скончалась спустя восемь месяцев.
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Подозреваемого задержали, суд поместил его под стражу. Было заведено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, и о покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Коллегия присяжных в Иркутском областном суде единодушно вынесла обвинительный вердикт о признании подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год", - говорится в сообщении.
Расследование дела по указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина было поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства.
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