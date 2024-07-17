https://ria.ru/20240717/podzhog-1960251358.html

Житель Иркутской области получил 24 года за поджог сожительницы и детей

Житель Иркутской области получил 24 года за поджог сожительницы и детей - РИА Новости, 17.07.2024

Житель Иркутской области получил 24 года за поджог сожительницы и детей

Жителя Иркутской области, который из ревности поджег сожительницу и трех детей, двое из которых погибли, суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:44

2024-07-17T14:44

2024-07-17T14:44

происшествия

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Жителя Иркутской области, который из ревности поджег сожительницу и трех детей, двое из которых погибли, суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима, после того как присяжные единодушно признали его вину, сообщает в Telegram-канале Иркутская областная прокуратура. В деревне Тимирязева Иркутской области в феврале 2022 года 28-летний пьяный мужчина из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег свою сожительницу и троих малолетних детей, двое из которых погибли. Младший ребенок и его мать с термическими ожогами были доставлены в больницу поселка Качуг. Женщина скончалась спустя восемь месяцев. Подозреваемого задержали, суд поместил его под стражу. Было заведено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, и о покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Коллегия присяжных в Иркутском областном суде единодушно вынесла обвинительный вердикт о признании подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год", - говорится в сообщении. Расследование дела по указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина было поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240715/sud-1959750599.html

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происшествия, иркутская область, россия, иркутский областной суд