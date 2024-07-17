Житель Иркутской области получил 24 года за поджог сожительницы и детей
Житель Приангарья, поджегший сожительницу и троих детей, получил 24 года колонии
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ИРКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Жителя Иркутской области, который из ревности поджег сожительницу и трех детей, двое из которых погибли, суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима, после того как присяжные единодушно признали его вину, сообщает в Telegram-канале Иркутская областная прокуратура.
В деревне Тимирязева Иркутской области в феврале 2022 года 28-летний пьяный мужчина из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег свою сожительницу и троих малолетних детей, двое из которых погибли. Младший ребенок и его мать с термическими ожогами были доставлены в больницу поселка Качуг. Женщина скончалась спустя восемь месяцев.
Подозреваемого задержали, суд поместил его под стражу. Было заведено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, и о покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Коллегия присяжных в Иркутском областном суде единодушно вынесла обвинительный вердикт о признании подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год", - говорится в сообщении.
Расследование дела по указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина было поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства.