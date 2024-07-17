https://ria.ru/20240717/podrostok-1960328073.html
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю - РИА Новости, 17.07.2024
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Подросток в Пермском крае изнасиловал свою 14-летнюю знакомую и, скрывая следы преступления, утопил ее в водоеме, злоумышленник арестован, сообщает региональное РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:32
2024-07-17T18:32
2024-07-17T18:38
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ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Подросток в Пермском крае изнасиловал свою 14-летнюю знакомую и, скрывая следы преступления, утопил ее в водоеме, злоумышленник арестован, сообщает региональное СУСК РФ. "Несовершеннолетний житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края заключен под стражу по обвинению в совершении изнасилования и убийства несовершеннолетней", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 15 июля 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на берегу водоема в Кудымкарском округе изнасиловал свою 14-летнюю знакомую, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Чтобы сокрыть преступления, обвиняемый утопил девочку в водоеме карьера. Тело погибшей нашли 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий. На опубликованном в Telegram-канале СУСК РФ видео обвиняемый рассказывает, что девочка оказывала ему сопротивление, он дважды ударил ее локтем, она плакала. По данным пермского ГУ МВД, заявление в отдел полиции Кудымкара о пропаже девочки подала ее бабушка из деревни Демина. По словам женщины, внучка вечером уехала кататься на велосипеде и домой не вернулась.
https://ria.ru/20240701/voronezh-1956676738.html
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происшествия, жилье, пермский край, россия, кудымкар
Происшествия, Жилье, Пермский край, Россия, Кудымкар
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Подросток в Пермском крае изнасиловал 14-летнюю знакомую и утопил ее в карьере