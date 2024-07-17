https://ria.ru/20240717/podrostok-1960328073.html

В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю

В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю - РИА Новости, 17.07.2024

В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю

Подросток в Пермском крае изнасиловал свою 14-летнюю знакомую и, скрывая следы преступления, утопил ее в водоеме, злоумышленник арестован, сообщает региональное РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:32

2024-07-17T18:32

2024-07-17T18:38

происшествия

жилье

пермский край

россия

кудымкар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

ПЕРМЬ, 17 июл - РИА Новости. Подросток в Пермском крае изнасиловал свою 14-летнюю знакомую и, скрывая следы преступления, утопил ее в водоеме, злоумышленник арестован, сообщает региональное СУСК РФ. "Несовершеннолетний житель Кудымкарского муниципального округа Пермского края заключен под стражу по обвинению в совершении изнасилования и убийства несовершеннолетней", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 15 июля 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на берегу водоема в Кудымкарском округе изнасиловал свою 14-летнюю знакомую, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Чтобы сокрыть преступления, обвиняемый утопил девочку в водоеме карьера. Тело погибшей нашли 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий. На опубликованном в Telegram-канале СУСК РФ видео обвиняемый рассказывает, что девочка оказывала ему сопротивление, он дважды ударил ее локтем, она плакала. По данным пермского ГУ МВД, заявление в отдел полиции Кудымкара о пропаже девочки подала ее бабушка из деревни Демина. По словам женщины, внучка вечером уехала кататься на велосипеде и домой не вернулась.

https://ria.ru/20240701/voronezh-1956676738.html

https://ria.ru/20240703/migrant-1957068470.html

пермский край

россия

кудымкар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, пермский край, россия, кудымкар