https://ria.ru/20240717/podpole-1960223104.html
Подполье сообщило об ударах по месту хранения натовского оружия в Запорожье
Подполье сообщило об ударах по месту хранения натовского оружия в Запорожье - РИА Новости, 17.07.2024
Подполье сообщило об ударах по месту хранения натовского оружия в Запорожье
Удары нанесены по агрокомплексу в Малиновке Запорожской области, в котором ВСУ размещали личный состав и оружие натовского образца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:17
2024-07-17T13:17
2024-07-17T13:17
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Удары нанесены по агрокомплексу в Малиновке Запорожской области, в котором ВСУ размещали личный состав и оружие натовского образца, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Малиновка получила свою порцию РСЗО по уже несколько раз отработанному агрокомплексу, где бандеровцы с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пытаться прятать личный состав и артиллерийские установки... Ночью прилетало на территорию зернового тока, где бандеровцы прятали пушки натовского образца", - сообщил Лебедев. По его данным, ВСУ также попали под удар при попытке выхода из своих укреплений. Как утверждается, в результате была уничтожена группа из пяти человек, при этом еще несколько групп с потерями "убежали назад в укрепления и окопы", - подытожил Лебедев.
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в мире, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по месту хранения натовского оружия в Запорожье
Подполье: нанесен удар по месту в Запорожье, где ВСУ размещали натовское оружие
ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Удары нанесены по агрокомплексу в Малиновке Запорожской области, в котором ВСУ размещали личный состав и оружие натовского образца, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Малиновка получила свою порцию РСЗО по уже несколько раз отработанному агрокомплексу, где бандеровцы с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пытаться прятать личный состав и артиллерийские установки... Ночью прилетало на территорию зернового тока, где бандеровцы прятали пушки натовского образца", - сообщил Лебедев.
По его данным, ВСУ также попали под удар при попытке выхода из своих укреплений. Как утверждается, в результате была уничтожена группа из пяти человек, при этом еще несколько групп с потерями "убежали назад в укрепления и окопы", - подытожил Лебедев.