https://ria.ru/20240717/podpole-1960223104.html

Подполье сообщило об ударах по месту хранения натовского оружия в Запорожье

Подполье сообщило об ударах по месту хранения натовского оружия в Запорожье - РИА Новости, 17.07.2024

Подполье сообщило об ударах по месту хранения натовского оружия в Запорожье

Удары нанесены по агрокомплексу в Малиновке Запорожской области, в котором ВСУ размещали личный состав и оружие натовского образца, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:17

2024-07-17T13:17

2024-07-17T13:17

в мире

запорожская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158097_0:76:3013:1771_1920x0_80_0_0_9dffaf3d529c107ea5467250fc3ad70d.jpg

ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Удары нанесены по агрокомплексу в Малиновке Запорожской области, в котором ВСУ размещали личный состав и оружие натовского образца, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Малиновка получила свою порцию РСЗО по уже несколько раз отработанному агрокомплексу, где бандеровцы с упорством, достойным лучшего применения, продолжают пытаться прятать личный состав и артиллерийские установки... Ночью прилетало на территорию зернового тока, где бандеровцы прятали пушки натовского образца", - сообщил Лебедев. По его данным, ВСУ также попали под удар при попытке выхода из своих укреплений. Как утверждается, в результате была уничтожена группа из пяти человек, при этом еще несколько групп с потерями "убежали назад в укрепления и окопы", - подытожил Лебедев.

https://ria.ru/20240716/podpole-1959920962.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины