https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960204896.html

Более 60 предприятий использовали "Страхование отсрочки платежа для МСП"

Более 60 предприятий использовали "Страхование отсрочки платежа для МСП" - РИА Новости, 17.07.2024

Более 60 предприятий использовали "Страхование отсрочки платежа для МСП"

Более 60 малых и средних предприятий (МСП) в первом полугодии 2024 года успешно расширили свои экспортные горизонты, воспользовавшись уникальным продуктом... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:08

2024-07-17T12:08

2024-07-17T12:08

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 60 малых и средних предприятий (МСП) в первом полугодии 2024 года успешно расширили свои экспортные горизонты, воспользовавшись уникальным продуктом Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) - "Страхование отсрочки платежа для МСП", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Сервис, запущенный на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в 2020 году, предоставляет поддержку экспортерам, стремящимся к увеличению поставок своих товаров и услуг на международные рынки."С начала 2024 года благодаря сервису было заключено 76 договоров на общую сумму застрахованного экспорта, превышающую 590 миллионов рублей. Это свидетельствует о высокой активности и заинтересованности российских МСП в развитии экспортных операций и демонстрирует их стремление к освоению новых рынков", - говорится в сообщении."Страхование отсрочки платежа для МСП" играет важную роль в поддержке российских малых и средних предприятий-экспортеров, поскольку призван повысить конкурентоспособность российской продукции на международных рынках, предоставляя предприятиям МСП защиту от коммерческих и политических рисков неоплаты со стороны контрагентов. Благодаря ему клиенты ЭКСАР могут уверенно осваивать новые рынки и развивать экспортную деятельность. Агентство, в свою очередь, продолжает тесно сотрудничать с экспортерами, чтобы улучшать качество обслуживания и повышать удобство использования страховых продуктов ЭКСАР (входит в ВЭБ.РФ). Количество клиентов, регулярно пользующихся этими продуктами, постоянно растет", - добавляет РЭЦ.Основное направление экспорта по продукту для МСП - страны СНГ. Среди лидеров - Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Растет популярность отгрузок в страны Ближнего Востока, Китай, страны Юго-Восточной Азии. Ассортимент экспортируемых товаров варьируется от химической и пищевой продукции до оборудования, запчастей. Кроме того, в 2024 году ЭКСАР застраховал экспорт таких товаров, как косметика для животных и елочные игрушки.К ключевым преимуществам продукта, которые подчеркивают клиенты, относятся: полностью электронное оформление - заполнение заявления происходит на электронно-цифровой платформе "Мой экспорт", а договор страхования направляется агентством в формате оферты, и его подписание со стороны клиента не требуется. Кроме того, клиенту не нужно собирать пакет документов своей компании или компании-покупателя, достаточно заполнить один документ - заявление на страхование.Сервис также позволяет оперативно получить решения - среднее время рассмотрения заявки в 2024 году - 3-4 рабочих дня с момента ее поступления.Страховая премия составляет 20 тысяч рублей для договоров страхования, заключенных через канал платформы "Мой экспорт", и 30 тысяч рублей для договоров страхования, заключенных по каналам, отличным от платформы.

https://ria.ru/20240716/registratsiya-1959968627.html

https://ria.ru/20240715/obligatsii-1959737208.html

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)