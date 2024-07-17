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Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 17.07.2024 (обновлено: 16:20 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/plennye-1960248903.html
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих - РИА Новости, 17.07.2024
Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих
С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 95 российских военных, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:37
2024-07-17T16:20
россия
специальная военная операция на украине
киев
москва
воздушно-космические силы россии
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 95 российских военных, сообщило Министерство обороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.Взамен Киев получил такое же количество украинских военнопленных.Самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят россиян в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.В ведомстве также указали, что при возвращении российских бойцов гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что при обмене пленными сотрудники ее аппарата встретились с представителем офиса украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и обсудили предстоящие совместные гуманитарные акции. Она подчеркнула, что диалог с Киевом по этому вопросу идет непросто. Москалькова поблагодарила Минобороны и спецслужбы, благодаря которым российские военные возвращаются домой к своим близким.Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с украинской территории вернули 90 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
https://ria.ru/20240716/spetsoperatsiya-1959921603.html
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Возвращение из украинского плена 95 российских военнослужащих
Минобороны показало видео с вернувшимися из плена российскими военными.
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россия, киев, москва, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев, Москва, Воздушно-космические силы России, В мире

Из украинского плена вернули 95 российских военнослужащих

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 95 российских военных, сообщило Министерство обороны.
«
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — подчеркнули в ведомстве.
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Взамен Киев получил такое же количество украинских военнопленных.
Самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят россиян в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В ведомстве также указали, что при возвращении российских бойцов гуманитарное посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты.
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что при обмене пленными сотрудники ее аппарата встретились с представителем офиса украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и обсудили предстоящие совместные гуманитарные акции. Она подчеркнула, что диалог с Киевом по этому вопросу идет непросто. Москалькова поблагодарила Минобороны и спецслужбы, благодаря которым российские военные возвращаются домой к своим близким.
Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с украинской территории вернули 90 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМоскваВоздушно-космические силы РоссииВ мире
 
 
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