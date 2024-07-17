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Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
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21:01 17.07.2024 (обновлено: 21:45 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/plan-1960359047.html
Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией
Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией - РИА Новости, 17.07.2024
Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией
Франция должна как можно быстрее выйти из НАТО из-за немецкого плана по переброске 800 тысяч военных Североатлантического альянса на случай войны с Россией,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:01
2024-07-17T21:45
в мире
россия
франция
восточная европа
флориан филиппо
владимир путин
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Франция должна как можно быстрее выйти из НАТО из-за немецкого плана по переброске 800 тысяч военных Североатлантического альянса на случай войны с Россией, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Какое безумие: "Германия тайно прилагает гигантские усилия в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от России". &lt;…&gt; Вместо того чтобы устраивать во французском парламенте цирк, нужно срочно обсудить этот вопрос! Давайте избежим наихудшего сценария, вырвавшись из этого ада и покинув НАТО!" — призвал Филиппо.На прошлой неделе обозреватель газеты Spiegel Расмус Бухштайнер писал, что Берлин разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч единиц боевой техники западных стран к границе с Россией на случай вооруженного конфликта.В Пентагоне заявляли, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".Президент России Владимир Путин называл бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на Североатлантический альянс, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить собственное население.
https://ria.ru/20240717/putin-1960346407.html
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в мире, россия, франция, восточная европа, флориан филиппо, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Франция, Восточная Европа, Флориан Филиппо, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после публикации "плана войны" ФРГ с РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Франция должна как можно быстрее выйти из НАТО из-за немецкого плана по переброске 800 тысяч военных Североатлантического альянса на случай войны с Россией, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Какое безумие: "Германия тайно прилагает гигантские усилия в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от России". <…> Вместо того чтобы устраивать во французском парламенте цирк, нужно срочно обсудить этот вопрос! Давайте избежим наихудшего сценария, вырвавшись из этого ада и покинув НАТО!" — призвал Филиппо.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
"Живут так каждый день". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Вчера, 19:48
На прошлой неделе обозреватель газеты Spiegel Расмус Бухштайнер писал, что Берлин разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч единиц боевой техники западных стран к границе с Россией на случай вооруженного конфликта.
В Пентагоне заявляли, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Президент России Владимир Путин называл бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на Североатлантический альянс, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить собственное население.
Американские военнослужащие во время учений Noble Partner в Грузии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В США заявили о приближении масштабной войны из-за решения по России
Вчера, 18:28
 
В миреРоссияФранцияВосточная ЕвропаФлориан ФилиппоВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны США
 
 
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