https://ria.ru/20240717/plan-1960359047.html

Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией

Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией - РИА Новости, 17.07.2024

Во Франции сделали тревожное заявление из-за "плана войны" ФРГ с Россией

Франция должна как можно быстрее выйти из НАТО из-за немецкого плана по переброске 800 тысяч военных Североатлантического альянса на случай войны с Россией,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:01

2024-07-17T21:01

2024-07-17T21:45

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россия

франция

восточная европа

флориан филиппо

владимир путин

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Франция должна как можно быстрее выйти из НАТО из-за немецкого плана по переброске 800 тысяч военных Североатлантического альянса на случай войны с Россией, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Какое безумие: "Германия тайно прилагает гигантские усилия в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от России". <…> Вместо того чтобы устраивать во французском парламенте цирк, нужно срочно обсудить этот вопрос! Давайте избежим наихудшего сценария, вырвавшись из этого ада и покинув НАТО!" — призвал Филиппо.На прошлой неделе обозреватель газеты Spiegel Расмус Бухштайнер писал, что Берлин разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч единиц боевой техники западных стран к границе с Россией на случай вооруженного конфликта.В Пентагоне заявляли, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".Президент России Владимир Путин называл бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на Североатлантический альянс, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить собственное население.

https://ria.ru/20240717/putin-1960346407.html

https://ria.ru/20240717/ssha-1960325713.html

россия

франция

восточная европа

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в мире, россия, франция, восточная европа, флориан филиппо, владимир путин, нато, министерство обороны сша