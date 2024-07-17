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Министр обороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2024
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23:41 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/pistorius-1960376581.html
Министр обороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине
Министр обороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2024
Министр обороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что считает недостаточными 4 миллиарда евро, заложенные в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:41
2024-07-17T23:41
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что считает недостаточными 4 миллиарда евро, заложенные в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь Украине. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на проект бюджета, что правящая коалиция закладывает на следующий год около 4 миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что 8 миллиардов в бюджете на текущий год. "Если в бюджете на следующий год будет заложено 4 миллиарда для Украины, то по состоянию на сегодняшний день это, разумеется, слишком мало. Но мы также знаем, что мы в скором времени сможем рассчитывать на доходы с замороженных российских активов - возможно, уже к концу года", - сказал Писториус на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV. Министр обороны также заявил, что предложенного в проекте бюджета увеличения расходов на оборону недостаточно с учётом имеющихся угроз. "Да, этой суммы мне недостаточно. Я уже говорил, что меня это раздражает", - сказал Писториус. Германия - второй по объёму донор помощи Украине после США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960361883.html
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украина, россия, германия, борис писториус, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Министр обороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине

Писториус считает недостаточными объемы военной помощи Украине в проекте бюджета

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что считает недостаточными 4 миллиарда евро, заложенные в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь Украине.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на проект бюджета, что правящая коалиция закладывает на следующий год около 4 миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что 8 миллиардов в бюджете на текущий год.
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Вчера, 21:23
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"Если в бюджете на следующий год будет заложено 4 миллиарда для Украины, то по состоянию на сегодняшний день это, разумеется, слишком мало. Но мы также знаем, что мы в скором времени сможем рассчитывать на доходы с замороженных российских активов - возможно, уже к концу года", - сказал Писториус на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.
Министр обороны также заявил, что предложенного в проекте бюджета увеличения расходов на оборону недостаточно с учётом имеющихся угроз. "Да, этой суммы мне недостаточно. Я уже говорил, что меня это раздражает", - сказал Писториус.
Германия - второй по объёму донор помощи Украине после США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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