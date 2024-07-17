https://ria.ru/20240717/pistorius-1960376581.html

Министр обороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине

Министр обороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине - РИА Новости, 17.07.2024

Министр обороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что считает недостаточными 4 миллиарда евро, заложенные в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:41

2024-07-17T23:41

2024-07-17T23:41

украина

россия

германия

борис писториус

сергей лавров

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951758823_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_8dd893534f31c41f9624123a080e7e70.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что считает недостаточными 4 миллиарда евро, заложенные в проекте бюджета на 2025 год на военную помощь Украине. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на проект бюджета, что правящая коалиция закладывает на следующий год около 4 миллиардов евро на помощь Украине вместо почти что 8 миллиардов в бюджете на текущий год. "Если в бюджете на следующий год будет заложено 4 миллиарда для Украины, то по состоянию на сегодняшний день это, разумеется, слишком мало. Но мы также знаем, что мы в скором времени сможем рассчитывать на доходы с замороженных российских активов - возможно, уже к концу года", - сказал Писториус на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV. Министр обороны также заявил, что предложенного в проекте бюджета увеличения расходов на оборону недостаточно с учётом имеющихся угроз. "Да, этой суммы мне недостаточно. Я уже говорил, что меня это раздражает", - сказал Писториус. Германия - второй по объёму донор помощи Украине после США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960361883.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960350852.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, германия, борис писториус, сергей лавров, дмитрий песков, нато