https://ria.ru/20240717/peskov-1960224594.html
Создание зоны безопасности в Харьковской области продолжится, заявил Песков
Создание зоны безопасности в Харьковской области продолжится, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2024
Создание зоны безопасности в Харьковской области продолжится, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области не провалена и будет продолжена до... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:24
2024-07-17T13:24
2024-07-17T13:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
россия
дмитрий песков
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области не провалена и будет продолжена до успешного завершения. Ранее журналист спросил Пескова, означает ли тот факт, что в Белгородской области ввели контрольно-пропускные пункты, провал операции по созданию зоны безопасности в Харьковской области. "Нет, не означает, эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения", - сказал Песков. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что контрольно-пропускные пункты установят с 23 июля в 14 населенных пунктах Белгородской области, где оперативная ситуация складывается сложно.
https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html
https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, харьковская область, россия, дмитрий песков, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Безопасность
Создание зоны безопасности в Харьковской области продолжится, заявил Песков
Песков: операцию по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжат