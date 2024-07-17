https://ria.ru/20240717/peskov-1960224594.html

Создание зоны безопасности в Харьковской области продолжится, заявил Песков

Создание зоны безопасности в Харьковской области продолжится, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2024

Создание зоны безопасности в Харьковской области продолжится, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области не провалена и будет продолжена до... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:24

2024-07-17T13:24

2024-07-17T13:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

харьковская область

россия

дмитрий песков

вячеслав гладков

безопасность

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области не провалена и будет продолжена до успешного завершения. Ранее журналист спросил Пескова, означает ли тот факт, что в Белгородской области ввели контрольно-пропускные пункты, провал операции по созданию зоны безопасности в Харьковской области. "Нет, не означает, эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения", - сказал Песков. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что контрольно-пропускные пункты установят с 23 июля в 14 населенных пунктах Белгородской области, где оперативная ситуация складывается сложно.

https://ria.ru/20240717/spetsoperatsiya-1960223246.html

https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, харьковская область, россия, дмитрий песков, вячеслав гладков, безопасность