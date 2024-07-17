https://ria.ru/20240717/peskov-1960224281.html

Россия считает санкции США нелегитимными, заявил Песков

Россия считает санкции США нелегитимными, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2024

Россия считает санкции США нелегитимными, заявил Песков

Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:23

2024-07-17T13:23

2024-07-17T13:23

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сша

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дмитрий песков

дональд трамп

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У него спросили о том, слышал ли он о предложении кандидата в президенты США Дональда Трампа снять санкции с РФ в случае мирного урегулирования конфликта на Украине. "Нет, я, честно говоря, пропустил эту часть... Но здесь наша позиция очевидна, мы считаем эти санкции: а – нелегитимными с точки зрения международного права, б – подрывающими основы и устои международной торговли, международных экономических отношений. И также считаем, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит", - сказал Песков. Ранее Трамп, комментируя политику действующей администрации Белого дома в отношении России, заявил, что не является сторонником санкций.

https://ria.ru/20240717/peskov-1960219478.html

https://ria.ru/20240717/peskov-1960222618.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, санкции в отношении россии