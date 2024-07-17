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Россия считает санкции США нелегитимными, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2024
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13:23 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/peskov-1960224281.html
Россия считает санкции США нелегитимными, заявил Песков
Россия считает санкции США нелегитимными, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2024
Россия считает санкции США нелегитимными, заявил Песков
Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:23
2024-07-17T13:23
россия
сша
украина
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У него спросили о том, слышал ли он о предложении кандидата в президенты США Дональда Трампа снять санкции с РФ в случае мирного урегулирования конфликта на Украине. "Нет, я, честно говоря, пропустил эту часть... Но здесь наша позиция очевидна, мы считаем эти санкции: а – нелегитимными с точки зрения международного права, б – подрывающими основы и устои международной торговли, международных экономических отношений. И также считаем, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит", - сказал Песков. Ранее Трамп, комментируя политику действующей администрации Белого дома в отношении России, заявил, что не является сторонником санкций.
https://ria.ru/20240717/peskov-1960219478.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, Санкции в отношении России
Россия считает санкции США нелегитимными, заявил Песков

Песков: Россия считает санкции США подрывающими основы и устои экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия считает санкции США нелегитимными, подрывающими основы и устои экономики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У него спросили о том, слышал ли он о предложении кандидата в президенты США Дональда Трампа снять санкции с РФ в случае мирного урегулирования конфликта на Украине.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков
Вчера, 13:04
"Нет, я, честно говоря, пропустил эту часть... Но здесь наша позиция очевидна, мы считаем эти санкции: а – нелегитимными с точки зрения международного права, б – подрывающими основы и устои международной торговли, международных экономических отношений. И также считаем, что санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит", - сказал Песков.
Ранее Трамп, комментируя политику действующей администрации Белого дома в отношении России, заявил, что не является сторонником санкций.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Песков назвал Путина неотъемлемой частью избирательных кампаний США
Вчера, 13:13
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковДональд ТрампВ миреСанкции в отношении России
 
 
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