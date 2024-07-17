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Песков назвал Путина неотъемлемой частью избирательных кампаний США - РИА Новости, 17.07.2024
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13:13 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/peskov-1960222618.html
Песков назвал Путина неотъемлемой частью избирательных кампаний США
Песков назвал Путина неотъемлемой частью избирательных кампаний США - РИА Новости, 17.07.2024
Песков назвал Путина неотъемлемой частью избирательных кампаний США
Россия и лично президент РФ Владимир Путин являются неотъемлемой частью избирательной кампании США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:13
2024-07-17T13:13
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия и лично президент РФ Владимир Путин являются неотъемлемой частью избирательной кампании США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Традиционно в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы, Россия и лично президент Путин являются неотъемлемой частью этой избирательной кампании. Всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, в мире, выборы президента сша — 2024
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Выборы президента США — 2024
Песков назвал Путина неотъемлемой частью избирательных кампаний США

Песков: Россия и Путин являются неотъемлемой частью предвыборных кампаний США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия и лично президент РФ Владимир Путин являются неотъемлемой частью избирательной кампании США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционно в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы, Россия и лично президент Путин являются неотъемлемой частью этой избирательной кампании. Всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах", - сказал Песков журналистам.
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