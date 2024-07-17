https://ria.ru/20240717/peskov-1960222618.html

Песков назвал Путина неотъемлемой частью избирательных кампаний США

Песков назвал Путина неотъемлемой частью избирательных кампаний США - РИА Новости, 17.07.2024

Песков назвал Путина неотъемлемой частью избирательных кампаний США

Россия и лично президент РФ Владимир Путин являются неотъемлемой частью избирательной кампании США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:13

2024-07-17T13:13

2024-07-17T13:13

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия и лично президент РФ Владимир Путин являются неотъемлемой частью избирательной кампании США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Традиционно в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы, Россия и лично президент Путин являются неотъемлемой частью этой избирательной кампании. Всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240717/peskov-1960219478.html

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политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, в мире, выборы президента сша — 2024