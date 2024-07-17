https://ria.ru/20240717/peskov-1960219478.html

При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков

При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2024

При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков

При президентстве Дональда Трампа в США особо ничего хорошего для России не делалось, вводились новые ограничения, но был диалог, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:04

2024-07-17T13:04

2024-07-17T13:04

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. При президентстве Дональда Трампа в США особо ничего хорошего для России не делалось, вводились новые ограничения, но был диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе. Но, тем не менее, был диалог", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960190521.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире