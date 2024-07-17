https://ria.ru/20240717/peskov-1960219478.html
При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков
При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2024
При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков
При президентстве Дональда Трампа в США особо ничего хорошего для России не делалось, вводились новые ограничения, но был диалог, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:04
2024-07-17T13:04
2024-07-17T13:04
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. При президентстве Дональда Трампа в США особо ничего хорошего для России не делалось, вводились новые ограничения, но был диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе. Но, тем не менее, был диалог", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960190521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков
Песков: при Трампе для России ничего хорошего не делалось, но был диалог