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При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2024
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13:04 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/peskov-1960219478.html
При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков
При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 17.07.2024
При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков
При президентстве Дональда Трампа в США особо ничего хорошего для России не делалось, вводились новые ограничения, но был диалог, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:04
2024-07-17T13:04
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. При президентстве Дональда Трампа в США особо ничего хорошего для России не делалось, вводились новые ограничения, но был диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе. Но, тем не менее, был диалог", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
При Трампе США поддерживали диалог с Россией, заявил Песков

Песков: при Трампе для России ничего хорошего не делалось, но был диалог

© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. При президентстве Дональда Трампа в США особо ничего хорошего для России не делалось, вводились новые ограничения, но был диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"При Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе. Но, тем не менее, был диалог", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 года - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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