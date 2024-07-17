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Пентагон подтвердил атаку на базу США в Ираке - РИА Новости, 17.07.2024
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17:28 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/pentagon-1960305963.html
Пентагон подтвердил атаку на базу США в Ираке
Пентагон подтвердил атаку на базу США в Ираке - РИА Новости, 17.07.2024
Пентагон подтвердил атаку на базу США в Ираке
Американский военный чиновник в среду подтвердил РИА Новости атаку беспилотников на базу США на западе Ирака, добавив, что никто из персонала не пострадал. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:28
2024-07-17T17:28
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американский военный чиновник в среду подтвердил РИА Новости атаку беспилотников на базу США на западе Ирака, добавив, что никто из персонала не пострадал. Ранее источник в международной антитеррористической коалиции сообщил РИА Новости, что два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. "Предварительные данные подтверждают, что силы США и коалиции успешно перехватили две беспилотные авиационные системы на авиабазе аль-Асад в Ираке. Весь персонал в порядке, пострадавших нет", - заявил военный чиновник агентству. С октября прошлого года базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые брали на себя вооруженные группировки в составе сил "Исламского сопротивления Ирака". Согласно заявлениям группировок, удары по базам являлись ответом на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США. Эти атаки были практически полностью прекращены после того, как в феврале в результате нападения на американскую базу в Иордании погибли трое военнослужащих США, более 40 получили ранения. В ответ американская авиация нанесла удары по западному Ираку и приграничным с Сирией районам.
https://ria.ru/20240710/ssha-1958645974.html
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в мире, сша, ирак, сирия, министерство обороны сша
В мире, США, Ирак, Сирия, Министерство обороны США
Пентагон подтвердил атаку на базу США в Ираке

Американский военный чиновник подтвердил атаку беспилотников на базу США в Ираке

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Американский военный чиновник в среду подтвердил РИА Новости атаку беспилотников на базу США на западе Ирака, добавив, что никто из персонала не пострадал.
Ранее источник в международной антитеррористической коалиции сообщил РИА Новости, что два заминированных беспилотника атаковали базу США Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.
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10 июля, 00:22
"Предварительные данные подтверждают, что силы США и коалиции успешно перехватили две беспилотные авиационные системы на авиабазе аль-Асад в Ираке. Весь персонал в порядке, пострадавших нет", - заявил военный чиновник агентству.
С октября прошлого года базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергались нападениям, ответственность за которые брали на себя вооруженные группировки в составе сил "Исламского сопротивления Ирака". Согласно заявлениям группировок, удары по базам являлись ответом на действия израильской армии в секторе Газа и их поддержку со стороны США.
Эти атаки были практически полностью прекращены после того, как в феврале в результате нападения на американскую базу в Иордании погибли трое военнослужащих США, более 40 получили ранения. В ответ американская авиация нанесла удары по западному Ираку и приграничным с Сирией районам.
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