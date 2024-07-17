https://ria.ru/20240717/pemayun-1960057178.html

Тжок Пемаюн: на Бали хотят видеть больше туристов из России

Тжок Пемаюн: на Бали хотят видеть больше туристов из России - РИА Новости, 17.07.2024

Тжок Пемаюн: на Бали хотят видеть больше туристов из России

Сегодня индонезийский остров Бали и российские туристы укрепились в сознании многих как понятия неразделимые. Многочисленные соотечественники уже побывали на... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:00

2024-07-17T10:00

2024-07-17T10:03

интервью

россия

бали

тжок пемаюн (глава департамента туризма бали )

индонезия

туризм

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Сегодня индонезийский остров Бали и российские туристы укрепились в сознании многих как понятия неразделимые. Многочисленные соотечественники уже побывали на Острове Богов, кто-то только планирует поездку, находятся и те, кто называет индонезийский остров-провинцию своим вторым домом, избрав для себя путь "цифрового кочевника". Российское сообщество на Бали также растет с каждым днем — открываются рестораны с русской кухней, персонал отелей и работники супермаркетов уверенно говорят "спасибо" по-русски, а на улицах оживленных районов все чаще можно встретить вывески, продублированные на русском языке. Глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн заявил в интервью РИА Новости, что сейчас по количествам визитов туристы из России находятся на девятом месте. Чиновник также выразил надежду, что число туристов из РФ увеличится в ближайшем будущем, в том числе и при помощи возможного возобновления прямых рейсов. Беседовала Ульяна Мирошкина.— Собирается ли туристическая администрация Бали развивать новые достопримечательности, направления? Может быть, для туристов откроются новые культурные или природные объекты?— Мы, правительство Бали, а также народ Бали, стремимся развивать здесь туризм, который основан на нашей культуре. Под этим я подразумеваю, что он должен быть единым целым с индуизмом, соответствуя принципу "три хита карана". И я считаю, что приверженность этому принципу должна и впредь быть основой туризма на Бали и его неотъемлемой частью.Туризм на Бали действительно продолжает развиваться. В настоящее время мы разрабатываем новые туристические направления, а именно башню Турьяпада, которая находится в Сукасаде, в регентстве Булеленг. По нашим прогнозам, она будет выше, чем Эйфелева башня. Цель строительства этой башни — перекрыть "мертвую зону" сигнала в регионе Булеленг, а также стимулировать работу малых и средних предприятий в этом районе.Вторая достопримечательность, которую мы разрабатываем, называется PKB (Pusat Ke-budayaan Bali – Культурный центр Бали). Под его строительство выделено 334 гектара, и он будет включать в себя одну из самых больших открытых сцен на Бали, а также отели, больницу, 12 тематических музеев, искусственное озеро и даже морской хаб.— Некоторое время назад на Бали был опубликован список правил для туристов, где было сказано, как вести себя на острове. Как бы вы охарактеризовали прогресс инициативы "Что делать можно и чего нельзя" на Бали? Показала ли она какие-либо положительные результаты?— Во-первых, честно говоря, раньше мы не совсем четко давали туристам понять, что им делать можно, а чего нельзя. Поэтому мы как региональное правительство подготовили специальный указ № 4, выпущенный в мае 2023 года. Позже мы трансформировали этот указ в так называемые Do's and Dont’s ("Что делать можно и чего нельзя").На самом деле, с тех пор как были введены в действие эти "правила поведения", количество правонарушений среди туристов во время путешествий по Бали значительно сократилось. На самом деле, то, что вы видите сейчас в социальных сетях — случаи неправильного поведения туристов, — скорее исключение, чем правило. На самом деле число случаев неправильного поведения гораздо меньше, чем кажется. Мы сделали все возможное, чтобы распространить информацию о правилах во всех средствах массовой информации, включая социальные сети, где они стали вирусными. Мы также раздаем туристам листовки с правилами поведения сразу после прибытия в аэропорт. Мы продвигаем эти правила среди всех участников туристической деятельности, которые обслуживают наших гостей.В частности, мы информируем об этом туристов с помощью посольств Индонезии за рубежом, а также иностранных представительств в Джакарте и на Бали. На самом деле, когда мы только внедрили эту систему, я сразу же встретился почти со всеми консульствами здесь, на Бали, и объяснил им эти правила. Мы перевели листовки на английский, китайский, японский и хинди.— Переводили ли вы листовку на русский язык?— Пока нет. Русский — очень трудный язык. Может быть, позже вы поможете нам в этом.— Сколько туристов прибыли на Бали в первые шесть месяцев 2024 года, на сколько больше или меньше, чем в прошлом году?— До пандемии, в 2019 году, на Бали побывали около 6,2 миллиона иностранных туристов. В 2020 году их было всего около 1 миллиона. В 2021 году мы зафиксировали всего 51 международного туриста. В 2022 году, во время возобновления "работы" острова Бали после пандемии, число международных визитов составило 2,1 миллиона, благодаря политике отсутствия карантина, которую проводил Бали. И эта положительная тенденция продолжилась в 2023 году, когда было зафиксировано 5,2 миллиона международных и 9,2 миллиона внутренних визитов.Согласно данным, полученным нами от иммиграционной службы Индонезии, к июню 2024 года число международных визитов составило 2,9 миллиона, а внутренних — 4 миллиона.— Считаете ли вы, что в этом году вам удастся превзойти показатели туризма, которые были до пандемии?— Да. В этом году мы ожидаем 6,5 миллионов международных туристов. Вообще-то, наш министр по туризму господин Сандиага Уно планирует принять 7 миллионов, но мы здесь, на Бали, пока прогнозируем 6,5 миллионов.Я также надеюсь, что приедет больше туристов из России — русские туристы входят в топ-10 посетителей Бали. На самом деле, они сейчас на девятом месте. Во время пандемии, в 2022 году, российские туристы даже вышли в лидеры по количеству международных визитов. Мы должны начать осуществлять прямые рейсы из России на Бали, чтобы увеличить количество российских туристов.— Могли бы вы рассказать, как продвигаются переговоры о возобновлении прямых рейсов?— На самом деле, это входит в полномочия нашего центрального правительства. Мы здесь, на Бали, надеемся, что прямые рейсы будут запущены в ближайшее время. Мы считаем, что прямые рейсы в Россию — это хорошо. У нас здесь есть значительное количество российских туристов, а еще для многих россиян цель визита на Бали — стать здесь "цифровым кочевником". Так что наличие прямых рейсов является ключевым моментом. — Какие преступления наиболее распространены среди туристов? Какие правила вы бы посоветовали неукоснительно соблюдать, и какие традиции учитывать, чтобы не нарушать местные законы и покой местных жителей?— Все мы знаем, что Бали — это культурный центр, где туристы любят посещать культурные достопримечательности, в том числе и религиозные. Туристы должны быть особенно внимательны, посещая такие места. Пожалуйста, заранее изучите информацию о месте, которое вы хотите посетить. Если вы не будете в сопровождении профессионального гида или специального тура в такое место, вам нужно обратиться за советом к местным жителям, которые живут там и могут подсказать туристам, что делать и чего не делать. Пожалуйста, будучи туристами в нашей стране, будьте активны и обращайтесь за советом к местным жителям, если вы не знаете правил и обычаев.Также большинство проступков, совершаемых туристами на Бали, связаны с дорожным движением. Это, например, отсутствие шлема у водителей мотоциклов и скутеров. Иногда туристы, которые ездят здесь на мотоциклах, надевают неподобающую и невежливую одежду, например, бикини. Конечно, возможно, они впервые в тропической стране, поэтому не привыкли к нашей жаркой погоде. Но на самом деле такое поведение отвлекает местных жителей на дороге, а также привлекает нежелательное внимание к туристам на Бали в социальных сетях. Так что в основном наши проблемы с туристами здесь, на Бали, не связаны с преступностью, а касаются нарушений правил дорожного движения.— Каков, на ваш взгляд, "дресс-код", который не оскорбит местных жителей на Бали? Какая одежда неприемлема?— Если есть такая возможность, делайте выбор в пользу длинных брюк. Шорты — это тоже нормально, если они достаточно уместной длины. Потому что в противном случае вы будете привлекать к себе много внимания на дороге, а это может отвлекать других водителей. Пожалуйста, носите соответствующую одежду, а не только бюстгальтер, например.— Что необходимо соблюдать при посещении культурных, исторических и природных объектов? Какие самые вопиющие нарушения вы можете вспомнить?— Большинство проблем, возникающих по вине туристов, связано с дорожным движением, например, отсутствие шлема на скутере и так далее. Вторая проблема заключается в том, что иногда туристы приходят в святые места без подобающей одежды и ведут себя там неадекватно. Например, они фотографируются на фоне священных деревьев или даже забираются на верхушки храмов. Несколько месяцев назад некоторые туристы обнажились перед культурным представлением в Убуде, они забрались на сцену в таком виде.— Что бы вы посоветовали российским туристам, желающим посетить Бали?— Конечно, мы надеемся, что на Бали есть все виды культурных достопримечательностей, которые дают нам право полагать, что туристы будут приезжать к нам. Пожалуйста, посещая нас, уважайте нашу культуру, соблюдайте все писаные и неписаные правила. Во-вторых, всегда соблюдайте порядок в общественных местах. Если вы пользуетесь мотоциклом, надевайте шлем, носите одежду, закрывающую низ вашего тела. В-третьих, всегда заботьтесь о спокойствии окружающих, не создавайте лишнего шума. Вы можете веселиться на Бали, но не шумите слишком сильно. В-четвертых, в соответствии с пунктами правил "Что делать можно и чего нельзя", не занимайтесь нелегальным бизнесом.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, бали, тжок пемаюн (глава департамента туризма бали ), индонезия, туризм