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В ДНР почтили память погибших при крушении малайзийского Boeing в 2014 году

В ДНР почтили память погибших при крушении малайзийского Boeing в 2014 году - РИА Новости, 17.07.2024

В ДНР почтили память погибших при крушении малайзийского Boeing в 2014 году

Память погибших при крушении пассажирского малайзийского Boeing, летевшего из Нидерландов в Малайзию в 2014 году, собрались активисты, неравнодушные граждане в... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:22

2024-07-17T17:22

2024-07-17T17:48

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ГРАБОВО (ДНР), 17 июл - РИА Новости. Память погибших при крушении пассажирского малайзийского Boeing, летевшего из Нидерландов в Малайзию в 2014 году, собрались активисты, неравнодушные граждане в селе Грабово в ДНР, рассказал журналистам глава шахтерского муниципального округа, на территории которого произошла трагедия, Александр Шатов. "На протяжении 10 лет мы, жителями нашего муниципального округа, проводим мероприятия именно в память о тех людях, невинно пострадавших от террористической атаки со стороны вооруженных сил Украины. Когда происходят такие трагедии на наших территориях, естественно, мы по своим православным традициям, по своим устоям, хотим поддержать тех людей, которые находятся за тысячи километров от данного места, и у них нет возможности приехать и почтить память своих погибших родственников", - сказал Шатов. По его мнению, западные страны намеренно не раскрывают полную информацию о следствии, чтобы увести от наказания настоящих виновников преступления. "Мы видим, что никто не заинтересован в том, чтобы истинные виновники были наказаны на данный момент. Мы видим, что следствие осознанно уходит в сторону от того, чтобы открыть факты, открыть информацию, которая позволит увидеть, какие суда находились на этой территории в тот момент", - добавил он. Местный житель Никита, один из свидетелей катастрофы, рассказал, как это было. "В тот день я гулял с другом и услышал в небе два выстрела. Посмотрел на небо и вижу: самолет летит. Как бы испугался, потом столб дыма, мы туда все пошли, ну и там каша, люди. Ну такое зрелище ужасное на самом деле. Обломки просто по всему селу можно было найти, мы тоже находили", - поделился он. Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии, 27 – Австралии. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Гааге, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.

https://ria.ru/20240308/boeing-1931511500.html

https://ria.ru/20240229/mh17-1930284739.html

https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html

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Акция памяти погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing в ДНР В селе Грабово в ДНР почтили память погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing. 2024-07-17T17:22 true PT1M45S

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