Рейтинг@Mail.ru
В ДНР почтили память погибших при крушении малайзийского Boeing в 2014 году - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 17.07.2024 (обновлено: 17:48 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/pamyat-1960303372.html
В ДНР почтили память погибших при крушении малайзийского Boeing в 2014 году
В ДНР почтили память погибших при крушении малайзийского Boeing в 2014 году - РИА Новости, 17.07.2024
В ДНР почтили память погибших при крушении малайзийского Boeing в 2014 году
Память погибших при крушении пассажирского малайзийского Boeing, летевшего из Нидерландов в Малайзию в 2014 году, собрались активисты, неравнодушные граждане в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:22
2024-07-17T17:48
в мире
нидерланды
донецкая народная республика
россия
malaysia airlines
boeing 777
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960310150_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b29f838e0b1b7fa07f60202b93d5b07.jpg
ГРАБОВО (ДНР), 17 июл - РИА Новости. Память погибших при крушении пассажирского малайзийского Boeing, летевшего из Нидерландов в Малайзию в 2014 году, собрались активисты, неравнодушные граждане в селе Грабово в ДНР, рассказал журналистам глава шахтерского муниципального округа, на территории которого произошла трагедия, Александр Шатов. "На протяжении 10 лет мы, жителями нашего муниципального округа, проводим мероприятия именно в память о тех людях, невинно пострадавших от террористической атаки со стороны вооруженных сил Украины. Когда происходят такие трагедии на наших территориях, естественно, мы по своим православным традициям, по своим устоям, хотим поддержать тех людей, которые находятся за тысячи километров от данного места, и у них нет возможности приехать и почтить память своих погибших родственников", - сказал Шатов. По его мнению, западные страны намеренно не раскрывают полную информацию о следствии, чтобы увести от наказания настоящих виновников преступления. "Мы видим, что никто не заинтересован в том, чтобы истинные виновники были наказаны на данный момент. Мы видим, что следствие осознанно уходит в сторону от того, чтобы открыть факты, открыть информацию, которая позволит увидеть, какие суда находились на этой территории в тот момент", - добавил он. Местный житель Никита, один из свидетелей катастрофы, рассказал, как это было. "В тот день я гулял с другом и услышал в небе два выстрела. Посмотрел на небо и вижу: самолет летит. Как бы испугался, потом столб дыма, мы туда все пошли, ну и там каша, люди. Ну такое зрелище ужасное на самом деле. Обломки просто по всему селу можно было найти, мы тоже находили", - поделился он. Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии, 27 – Австралии. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Гааге, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
https://ria.ru/20240308/boeing-1931511500.html
https://ria.ru/20240229/mh17-1930284739.html
https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html
нидерланды
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция памяти погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing в ДНР
В селе Грабово в ДНР почтили память погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing.
2024-07-17T17:22
true
PT1M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960310150_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d51baec456256d068f0ab0b3eb5b5d67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, донецкая народная республика, россия, malaysia airlines, boeing 777
В мире, Нидерланды, Донецкая Народная Республика, Россия, Malaysia Airlines, Boeing 777
В ДНР почтили память погибших при крушении малайзийского Boeing в 2014 году

Жители Грабово в ДНР почтили память погибших при крушении Boeing в 2014 году

Читать ria.ru в
ГРАБОВО (ДНР), 17 июл - РИА Новости. Память погибших при крушении пассажирского малайзийского Boeing, летевшего из Нидерландов в Малайзию в 2014 году, собрались активисты, неравнодушные граждане в селе Грабово в ДНР, рассказал журналистам глава шахтерского муниципального округа, на территории которого произошла трагедия, Александр Шатов.
"На протяжении 10 лет мы, жителями нашего муниципального округа, проводим мероприятия именно в память о тех людях, невинно пострадавших от террористической атаки со стороны вооруженных сил Украины. Когда происходят такие трагедии на наших территориях, естественно, мы по своим православным традициям, по своим устоям, хотим поддержать тех людей, которые находятся за тысячи километров от данного места, и у них нет возможности приехать и почтить память своих погибших родственников", - сказал Шатов.
Тень новозеладского самолета P3 Orion, участвующего в поисках пропавшего Боинга MH370 в водах Индийского океана - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Сигнал со дна. Новый поворот в деле о самой странной авиакатастрофе века
8 марта, 08:00
По его мнению, западные страны намеренно не раскрывают полную информацию о следствии, чтобы увести от наказания настоящих виновников преступления.
«
"Мы видим, что никто не заинтересован в том, чтобы истинные виновники были наказаны на данный момент. Мы видим, что следствие осознанно уходит в сторону от того, чтобы открыть факты, открыть информацию, которая позволит увидеть, какие суда находились на этой территории в тот момент", - добавил он.
Местный житель Никита, один из свидетелей катастрофы, рассказал, как это было.
"В тот день я гулял с другом и услышал в небе два выстрела. Посмотрел на небо и вижу: самолет летит. Как бы испугался, потом столб дыма, мы туда все пошли, ну и там каша, люди. Ну такое зрелище ужасное на самом деле. Обломки просто по всему селу можно было найти, мы тоже находили", - поделился он.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Нидерланды могут в суде потребовать от России компенсации трат по MH17
29 февраля, 15:47
Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. При трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту воздушного судна. Они являлись гражданами 10 стран, в том числе 193 подданных Нидерландов, 43 – Малайзии, 27 – Австралии.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.
В МИД России, комментируя решение суда в Гааге, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
Вчера, 03:17
 
В миреНидерландыДонецкая Народная РеспубликаРоссияMalaysia AirlinesBoeing 777
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала