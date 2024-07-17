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Источник: в лагере в Кировской области отравились четверо детей
Источник: в лагере в Кировской области отравились четверо детей - РИА Новости, 17.07.2024
Источник: в лагере в Кировской области отравились четверо детей
Четверо детей отравились в лагере в Кировской области, один ребенок госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:56
2024-07-17T07:56
2024-07-17T07:56
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Четверо детей отравились в лагере в Кировской области, один ребенок госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Четверо детей обратились за медицинской помощью с недомоганием и признаками кишечной инфекции. Одна девочка госпитализирована, остальные отпущены домой", - уточнил собеседник агентства. Как рассказали РИА Новости в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Кировской области также проводит проверку, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям организаторов лагеря. "Несколько воспитанников лагеря обратились в медицинское учреждение, пожаловались на недомогание. В настоящий момент им оказана необходимая медицинская помощь, сведений о наличии угрозы жизни и здоровья не имеется", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Кировской области.
https://ria.ru/20240716/rospotrebnadzor-1960010330.html
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кировская область, россия, происшествия
Кировская область, Россия, Происшествия
Источник: в лагере в Кировской области отравились четверо детей
В лагере в Кировской области отравились четверо детей, один госпитализирован
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Четверо детей отравились в лагере в Кировской области, один ребенок госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Четверо детей обратились за медицинской помощью с недомоганием и признаками кишечной инфекции. Одна девочка госпитализирована, остальные отпущены домой", - уточнил собеседник агентства.
Как рассказали РИА Новости в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ
, проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Кировской области также проводит проверку, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям организаторов лагеря.
"Несколько воспитанников лагеря обратились в медицинское учреждение, пожаловались на недомогание. В настоящий момент им оказана необходимая медицинская помощь, сведений о наличии угрозы жизни и здоровья не имеется", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Кировской области.