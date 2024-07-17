https://ria.ru/20240717/otkaz-1960182291.html

"Публично признать": в США назвали условие окончания конфликта на Украине

"Публично признать": в США назвали условие окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2024

"Публично признать": в США назвали условие окончания конфликта на Украине

Западные страны должны открыто выступить за отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс для достижения мира, пишет американское издание The... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:33

2024-07-17T10:33

2024-07-17T10:33

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Западные страны должны открыто выступить за отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс для достижения мира, пишет американское издание The National Interest."Украина должна восстановить свой прежний нейтралитет. Со своей стороны, западные лидеры должны публично признать нейтральную позицию Украины", — отметили в издании.В статье подчеркнули, что обещания Киеву стать членом НАТО несут больше риска, чем пользы для Украины. Кроме того, стране необходимо прекратить настаивать на возвращении утраченных территорий до начала переговоров, как того требует Владимир Зеленский, заключили в материале.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240717/vens-1960170643.html

https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато