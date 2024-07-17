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"Публично признать": в США назвали условие окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2024
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10:33 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/otkaz-1960182291.html
"Публично признать": в США назвали условие окончания конфликта на Украине
"Публично признать": в США назвали условие окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2024
"Публично признать": в США назвали условие окончания конфликта на Украине
Западные страны должны открыто выступить за отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс для достижения мира, пишет американское издание The... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:33
2024-07-17T10:33
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Западные страны должны открыто выступить за отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс для достижения мира, пишет американское издание The National Interest."Украина должна восстановить свой прежний нейтралитет. Со своей стороны, западные лидеры должны публично признать нейтральную позицию Украины", — отметили в издании.В статье подчеркнули, что обещания Киеву стать членом НАТО несут больше риска, чем пользы для Украины. Кроме того, стране необходимо прекратить настаивать на возвращении утраченных территорий до начала переговоров, как того требует Владимир Зеленский, заключили в материале.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240717/vens-1960170643.html
https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
"Публично признать": в США назвали условие окончания конфликта на Украине

NI: Запад должен открыто поддержать отказ Украины от вступления в НАТО ради мира

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Западные страны должны открыто выступить за отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс для достижения мира, пишет американское издание The National Interest.
"Украина должна восстановить свой прежний нейтралитет. Со своей стороны, западные лидеры должны публично признать нейтральную позицию Украины", — отметили в издании.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Вчера, 09:15
В статье подчеркнули, что обещания Киеву стать членом НАТО несут больше риска, чем пользы для Украины. Кроме того, стране необходимо прекратить настаивать на возвращении утраченных территорий до начала переговоров, как того требует Владимир Зеленский, заключили в материале.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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