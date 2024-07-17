https://ria.ru/20240717/orban-1960351099.html

МИД Франции прокомментировал мирный план Орбана по Украине

МИД Франции прокомментировал мирный план Орбана по Украине - РИА Новости, 17.07.2024

МИД Франции прокомментировал мирный план Орбана по Украине

Французский МИД заявил, что мирная инициатива премьера Венгрии Виктора Орбана по Украине не входит в рамки председательства Венгрии в Совете Евросоюза,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:14

2024-07-17T20:14

2024-07-17T20:14

в мире

венгрия

будапешт

украина

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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Французский МИД заявил, что мирная инициатива премьера Венгрии Виктора Орбана по Украине не входит в рамки председательства Венгрии в Совете Евросоюза, говорится в распространенном в среду коммюнике внешнеполитического ведомства. Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. "Эта инициатива венгерского премьер-министра не вписывается ни в рамки мандата, предоставленного ему Европейским советом, ни в рамки текущего председательства в Совете Европейского союза", - сказано в коммюнике. Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" для ЕС взгляды Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима. Последним крупным скандалом стала поездка премьера Орбана с мирной миссией в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240714/evropa-1959647461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, будапешт, украина, виктор орбан, евросоюз, совет евросоюза, еврокомиссия, визит орбана в россию