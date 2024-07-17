https://ria.ru/20240717/orban-1960351099.html
МИД Франции прокомментировал мирный план Орбана по Украине
МИД Франции прокомментировал мирный план Орбана по Украине - РИА Новости, 17.07.2024
МИД Франции прокомментировал мирный план Орбана по Украине
Французский МИД заявил, что мирная инициатива премьера Венгрии Виктора Орбана по Украине не входит в рамки председательства Венгрии в Совете Евросоюза,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:14
2024-07-17T20:14
2024-07-17T20:14
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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Французский МИД заявил, что мирная инициатива премьера Венгрии Виктора Орбана по Украине не входит в рамки председательства Венгрии в Совете Евросоюза, говорится в распространенном в среду коммюнике внешнеполитического ведомства. Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. "Эта инициатива венгерского премьер-министра не вписывается ни в рамки мандата, предоставленного ему Европейским советом, ни в рамки текущего председательства в Совете Европейского союза", - сказано в коммюнике. Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" для ЕС взгляды Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима. Последним крупным скандалом стала поездка премьера Орбана с мирной миссией в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, украина, виктор орбан, евросоюз, совет евросоюза, еврокомиссия, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Совет Евросоюза, Еврокомиссия, Визит Орбана в Россию
МИД Франции прокомментировал мирный план Орбана по Украине
МИД Франции: мирный план Орбана не вписывается в рамки председательства в ЕС
ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Французский МИД заявил, что мирная инициатива премьера Венгрии Виктора Орбана по Украине не входит в рамки председательства Венгрии в Совете Евросоюза, говорится в распространенном в среду коммюнике внешнеполитического ведомства.
Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан ранее заявил, что мирный план премьер-министра Венгрии по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, лежит на столе у всех лидеров Евросоюза.
"Эта инициатива венгерского премьер-министра не вписывается ни в рамки мандата, предоставленного ему Европейским советом
, ни в рамки текущего председательства в Совете Европейского союза", - сказано в коммюнике.
Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС
. За самостоятельную политику и "немейнстримные" для ЕС взгляды Будапешт
критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя
доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России
. В мае 2023 года Европарламент
даже принял соответствующую резолюцию.
В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима.
Последним крупным скандалом стала поездка премьера Орбана с мирной миссией в РФ и Китай
. В Еврокомиссии
заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза.