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Новый онлайн-сервис для предпринимателей появился в России - РИА Новости, 17.07.2024
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14:52 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/onlayn-servis-1960237986.html
Новый онлайн-сервис для предпринимателей появился в России
Новый онлайн-сервис для предпринимателей появился в России - РИА Новости, 17.07.2024
Новый онлайн-сервис для предпринимателей появился в России
В России запустили новый сервис для закупщиков в микро-, малых и средних организациях, который поможет сравнить товары и цены, а также сэкономить деньги и время РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:52
2024-07-17T14:52
россия
авито
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В России запустили новый сервис для закупщиков в микро-, малых и средних организациях, который поможет сравнить товары и цены, а также сэкономить деньги и время на поиск подходящего оборудования, сообщает "Авито".Сервис получил название "Запрос коммерческих предложений" (18+). Он позволяет быстро создать запрос на коммерческое предложение и получить ответ от поставщиков в формате таблицы. Покупателю нужно заполнить короткую форму, указав характеристики искомого товара и срок сбора заявок. Далее сервис подберет подходящие предложения от поставщиков и предоставит все данные в общей таблице. В одном месте можно будет найти всю информацию о цене товара, вариантах доставки и других аспектах сделки, говорится в сообщении."Процесс поиска заслуживающего доверия поставщика – сложный и долгий. Он требует проведения тщательного анализа качества продукции, ценовой политики, условий поставки и репутации компании. Необходимость контактировать с различными потенциальными поставщиками, проводить переговоры и сравнивать условия также занимает много времени. “Запрос коммерческих предложений” позволит сделать этот процесс проще и быстрее. &lt;…&gt;", — отметил руководитель категорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.На стартовом этапе сервис для всех пользователей будет бесплатным. Он будет работать на десктопной версии (ПК, ноутбуки, планшеты) сайта "Авито" в категории "Оборудование для бизнеса", а в ближайшее время опция появится у всех покупателей данной категории в мобильном приложении "Авито". В 2025 году сервис будет развернут на другие виды товаров и услуг.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
россия, авито
Россия, Авито

Новый онлайн-сервис для предпринимателей появился в России

© iStock.com / PIKSELДевушка работает за ноутбуком на складе
Девушка работает за ноутбуком на складе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© iStock.com / PIKSEL
Девушка работает за ноутбуком на складе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В России запустили новый сервис для закупщиков в микро-, малых и средних организациях, который поможет сравнить товары и цены, а также сэкономить деньги и время на поиск подходящего оборудования, сообщает "Авито".
Сервис получил название "Запрос коммерческих предложений" (18+). Он позволяет быстро создать запрос на коммерческое предложение и получить ответ от поставщиков в формате таблицы. Покупателю нужно заполнить короткую форму, указав характеристики искомого товара и срок сбора заявок. Далее сервис подберет подходящие предложения от поставщиков и предоставит все данные в общей таблице. В одном месте можно будет найти всю информацию о цене товара, вариантах доставки и других аспектах сделки, говорится в сообщении.
Строительство новых домов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Авито": доля новостроек в структуре ипотеки опустится до 30% после 1 июля
28 июня, 15:13
"Процесс поиска заслуживающего доверия поставщика – сложный и долгий. Он требует проведения тщательного анализа качества продукции, ценовой политики, условий поставки и репутации компании. Необходимость контактировать с различными потенциальными поставщиками, проводить переговоры и сравнивать условия также занимает много времени. “Запрос коммерческих предложений” позволит сделать этот процесс проще и быстрее. <…>", — отметил руководитель категорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.
На стартовом этапе сервис для всех пользователей будет бесплатным. Он будет работать на десктопной версии (ПК, ноутбуки, планшеты) сайта "Авито" в категории "Оборудование для бизнеса", а в ближайшее время опция появится у всех покупателей данной категории в мобильном приложении "Авито". В 2025 году сервис будет развернут на другие виды товаров и услуг.
 
РоссияАвито
 
 
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