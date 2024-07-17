https://ria.ru/20240717/onlayn-servis-1960237986.html
Новый онлайн-сервис для предпринимателей появился в России
Новый онлайн-сервис для предпринимателей появился в России - РИА Новости, 17.07.2024
Новый онлайн-сервис для предпринимателей появился в России
В России запустили новый сервис для закупщиков в микро-, малых и средних организациях, который поможет сравнить товары и цены, а также сэкономить деньги и время РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:52
2024-07-17T14:52
2024-07-17T14:52
россия
авито
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В России запустили новый сервис для закупщиков в микро-, малых и средних организациях, который поможет сравнить товары и цены, а также сэкономить деньги и время на поиск подходящего оборудования, сообщает "Авито".Сервис получил название "Запрос коммерческих предложений" (18+). Он позволяет быстро создать запрос на коммерческое предложение и получить ответ от поставщиков в формате таблицы. Покупателю нужно заполнить короткую форму, указав характеристики искомого товара и срок сбора заявок. Далее сервис подберет подходящие предложения от поставщиков и предоставит все данные в общей таблице. В одном месте можно будет найти всю информацию о цене товара, вариантах доставки и других аспектах сделки, говорится в сообщении."Процесс поиска заслуживающего доверия поставщика – сложный и долгий. Он требует проведения тщательного анализа качества продукции, ценовой политики, условий поставки и репутации компании. Необходимость контактировать с различными потенциальными поставщиками, проводить переговоры и сравнивать условия также занимает много времени. “Запрос коммерческих предложений” позволит сделать этот процесс проще и быстрее. <…>", — отметил руководитель категорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.На стартовом этапе сервис для всех пользователей будет бесплатным. Он будет работать на десктопной версии (ПК, ноутбуки, планшеты) сайта "Авито" в категории "Оборудование для бизнеса", а в ближайшее время опция появится у всех покупателей данной категории в мобильном приложении "Авито". В 2025 году сервис будет развернут на другие виды товаров и услуг.
https://realty.ria.ru/20240628/avito-1956134849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авито
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В России запустили новый сервис для закупщиков в микро-, малых и средних организациях, который поможет сравнить товары и цены, а также сэкономить деньги и время на поиск подходящего оборудования, сообщает "Авито".
Сервис получил название "Запрос коммерческих предложений" (18+). Он позволяет быстро создать запрос на коммерческое предложение и получить ответ от поставщиков в формате таблицы. Покупателю нужно заполнить короткую форму, указав характеристики искомого товара и срок сбора заявок. Далее сервис подберет подходящие предложения от поставщиков и предоставит все данные в общей таблице. В одном месте можно будет найти всю информацию о цене товара, вариантах доставки и других аспектах сделки, говорится в сообщении.
"Процесс поиска заслуживающего доверия поставщика – сложный и долгий. Он требует проведения тщательного анализа качества продукции, ценовой политики, условий поставки и репутации компании. Необходимость контактировать с различными потенциальными поставщиками, проводить переговоры и сравнивать условия также занимает много времени. “Запрос коммерческих предложений” позволит сделать этот процесс проще и быстрее. <…>", — отметил руководитель категорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование и товары для бизнеса" на "Авито
" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.
На стартовом этапе сервис для всех пользователей будет бесплатным. Он будет работать на десктопной версии (ПК, ноутбуки, планшеты) сайта "Авито" в категории "Оборудование для бизнеса", а в ближайшее время опция появится у всех покупателей данной категории в мобильном приложении "Авито". В 2025 году сервис будет развернут на другие виды товаров и услуг.