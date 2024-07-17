Рейтинг@Mail.ru
Окаменелость стегозавра побила рекорд на аукционе в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/okamenelost-1960376094.html
Окаменелость стегозавра побила рекорд на аукционе в Нью-Йорке
Окаменелость стегозавра побила рекорд на аукционе в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.07.2024
Окаменелость стегозавра побила рекорд на аукционе в Нью-Йорке
Окаменелость стегозавра, относящаяся к позднему юрскому периоду, побила рекорд, будучи проданной на аукционе в Нью-Йорке за 44,6 миллиона долларов, сообщил... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:35
2024-07-17T23:35
нью-йорк (город)
колорадо
sotheby's
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949821982_0:64:750:485_1920x0_80_0_0_b1b97368d16acd7a121cf78dc220604a.png
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Окаменелость стегозавра, относящаяся к позднему юрскому периоду, побила рекорд, будучи проданной на аукционе в Нью-Йорке за 44,6 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's. "Самый лучший из когда-либо найденных образцов стегозавра, получивший название "APEX", был продан сегодня на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 44,6 миллиона долларов, что делает его самым дорогим ископаемым, когда-либо проданным на аукционе", - говорится в сообщении аукционного дома в соцсети X. Журнал Forbes сообщил, что аукционный дом не назвал имя продавца, однако назвал его "известным и уважаемым коммерческим палеонтологом", который обнаружил стегозавра на своей частной земле, где поблизости не было других окаменелостей. По данным издания, окаменелость имела высоту более трех метров и длину в шесть метров. Журнал передает со ссылкой на Sotheby's, что образец APEX был найден в мае 2022 года в геологической формации в Колорадо, где окаменелости находят с 1880-х годов, Кроме того, этот экземпляр является "практически полным и невероятно хорошо сохранившимся", а также первым случаем, когда аукционный дом тесно сотрудничает с палеонтологом от момента обнаружения до продажи, документируя все этапы - от раскопок до реставрации и монтажа.
https://ria.ru/20240521/dinozavr-1947530131.html
нью-йорк (город)
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949821982_0:0:740:555_1920x0_80_0_0_e53118005c295dd913c98a9f03d69c34.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), колорадо, sotheby's , forbes
Нью-Йорк (город), Колорадо, Sotheby's , Forbes
Окаменелость стегозавра побила рекорд на аукционе в Нью-Йорке

Окаменелость стегозавра продали на аукционе за рекордные 44,6 миллиона долларов

© Sothesby'sСкелет стегозавра
Скелет стегозавра - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Sothesby's
Скелет стегозавра . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Окаменелость стегозавра, относящаяся к позднему юрскому периоду, побила рекорд, будучи проданной на аукционе в Нью-Йорке за 44,6 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's.
«
"Самый лучший из когда-либо найденных образцов стегозавра, получивший название "APEX", был продан сегодня на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 44,6 миллиона долларов, что делает его самым дорогим ископаемым, когда-либо проданным на аукционе", - говорится в сообщении аукционного дома в соцсети X.
Журнал Forbes сообщил, что аукционный дом не назвал имя продавца, однако назвал его "известным и уважаемым коммерческим палеонтологом", который обнаружил стегозавра на своей частной земле, где поблизости не было других окаменелостей. По данным издания, окаменелость имела высоту более трех метров и длину в шесть метров.
Журнал передает со ссылкой на Sotheby's, что образец APEX был найден в мае 2022 года в геологической формации в Колорадо, где окаменелости находят с 1880-х годов, Кроме того, этот экземпляр является "практически полным и невероятно хорошо сохранившимся", а также первым случаем, когда аукционный дом тесно сотрудничает с палеонтологом от момента обнаружения до продажи, документируя все этапы - от раскопок до реставрации и монтажа.
3D-реконструкция динозавра из аргентинской провинции Чубут - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Аргентине нашли новый вид плотоядного динозавра
21 мая, 21:05
 
Нью-Йорк (город)КолорадоSotheby'sForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала