Окаменелость стегозавра побила рекорд на аукционе в Нью-Йорке
Окаменелость стегозавра продали на аукционе за рекордные 44,6 миллиона долларов
© Sothesby'sСкелет стегозавра
© Sothesby's
Скелет стегозавра . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Окаменелость стегозавра, относящаяся к позднему юрскому периоду, побила рекорд, будучи проданной на аукционе в Нью-Йорке за 44,6 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's.
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"Самый лучший из когда-либо найденных образцов стегозавра, получивший название "APEX", был продан сегодня на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 44,6 миллиона долларов, что делает его самым дорогим ископаемым, когда-либо проданным на аукционе", - говорится в сообщении аукционного дома в соцсети X.
Журнал Forbes сообщил, что аукционный дом не назвал имя продавца, однако назвал его "известным и уважаемым коммерческим палеонтологом", который обнаружил стегозавра на своей частной земле, где поблизости не было других окаменелостей. По данным издания, окаменелость имела высоту более трех метров и длину в шесть метров.
Журнал передает со ссылкой на Sotheby's, что образец APEX был найден в мае 2022 года в геологической формации в Колорадо, где окаменелости находят с 1880-х годов, Кроме того, этот экземпляр является "практически полным и невероятно хорошо сохранившимся", а также первым случаем, когда аукционный дом тесно сотрудничает с палеонтологом от момента обнаружения до продажи, документируя все этапы - от раскопок до реставрации и монтажа.
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