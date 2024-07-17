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В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы"
В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы" - РИА Новости, 17.07.2024
В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы"
Офис центра государственных услуг "Мои Документы" открыли в здании Московского городского суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:03
2024-07-17T23:03
2024-07-17T23:08
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Офис центра государственных услуг "Мои Документы" открыли в здании Московского городского суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "В Московском городском суде на втором этаже основного здания открылся дополнительный офис центра государственных услуг "Мои Документы". Для удобства посетителей офис оказывает весь спектр государственных услуг", - рассказал собеседник агентства. В суде подчеркнули, что у граждан появилась дополнительная возможность непосредственно в Московском городском суде подать исковое заявление и другие документы в суды общей юрисдикции в электронном виде, ознакомиться с аудиозаписью судебных заседаний и материалами электронных дел.
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происшествия, московский городской суд
Происшествия, Московский городской суд
В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы"
В Московском городском суде открыли офис центра госуслуг "Мои Документы"