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В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы" - РИА Новости, 17.07.2024
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23:03 17.07.2024 (обновлено: 23:08 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/ofis-1960373014.html
В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы"
В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы" - РИА Новости, 17.07.2024
В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы"
Офис центра государственных услуг "Мои Документы" открыли в здании Московского городского суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:03
2024-07-17T23:08
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Офис центра государственных услуг "Мои Документы" открыли в здании Московского городского суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "В Московском городском суде на втором этаже основного здания открылся дополнительный офис центра государственных услуг "Мои Документы". Для удобства посетителей офис оказывает весь спектр государственных услуг", - рассказал собеседник агентства. В суде подчеркнули, что у граждан появилась дополнительная возможность непосредственно в Московском городском суде подать исковое заявление и другие документы в суды общей юрисдикции в электронном виде, ознакомиться с аудиозаписью судебных заседаний и материалами электронных дел.
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происшествия, московский городской суд
Происшествия, Московский городской суд
В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы"

В Московском городском суде открыли офис центра госуслуг "Мои Документы"

© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Офис центра государственных услуг "Мои Документы" открыли в здании Московского городского суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"В Московском городском суде на втором этаже основного здания открылся дополнительный офис центра государственных услуг "Мои Документы". Для удобства посетителей офис оказывает весь спектр государственных услуг", - рассказал собеседник агентства.
В суде подчеркнули, что у граждан появилась дополнительная возможность непосредственно в Московском городском суде подать исковое заявление и другие документы в суды общей юрисдикции в электронном виде, ознакомиться с аудиозаписью судебных заседаний и материалами электронных дел.
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ПроисшествияМосковский городской суд
 
 
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