https://ria.ru/20240717/ofis-1960373014.html

В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы"

В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы" - РИА Новости, 17.07.2024

В здании Московского городского суда открыли офис центра "Мои Документы"

Офис центра государственных услуг "Мои Документы" открыли в здании Московского городского суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:03

2024-07-17T23:03

2024-07-17T23:08

происшествия

московский городской суд

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Офис центра государственных услуг "Мои Документы" открыли в здании Московского городского суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "В Московском городском суде на втором этаже основного здания открылся дополнительный офис центра государственных услуг "Мои Документы". Для удобства посетителей офис оказывает весь спектр государственных услуг", - рассказал собеседник агентства. В суде подчеркнули, что у граждан появилась дополнительная возможность непосредственно в Московском городском суде подать исковое заявление и другие документы в суды общей юрисдикции в электронном виде, ознакомиться с аудиозаписью судебных заседаний и материалами электронных дел.

https://ria.ru/20240708/gosuslugi-1958325517.html

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2024

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происшествия, московский городской суд