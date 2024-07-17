https://ria.ru/20240717/obvinyaemye-1960161973.html

Более десяти обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора

Более десяти обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора - РИА Новости, 17.07.2024

Более десяти обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что более 10 обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговор за свои преступления. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:35

2024-07-17T07:35

2024-07-17T07:35

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

янина павленко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что более 10 обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговор за свои преступления. Два члена агентурной сети военной разведки Украины, планирующих серию терактов в Крыму, в том числе покушение на высших должностных лиц республики, в июне 2024 года Южным военным судом были приговорены к 10 и 9,5 годам лишения свободы. "Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении", - сказал Аксенов журналистам. Он добавил, что все виновные обязательно понесут наказание. Ранее глава Крыма сообщил, что на него за последний год предотвращено четыре покушения, все преступники задержаны. В мае 2023 года ФСБ сообщала о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца. В июле 2023 года ФСБ сообщила о задержании завербованного спецслужбами Украины мужчины, который планировал подорвать машину во время проезда кортежа главы Крыма.

https://ria.ru/20240523/krym-1947858595.html

https://ria.ru/20240717/iran-1960140735.html

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сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ялта