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Более десяти обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора - РИА Новости, 17.07.2024
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07:35 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/obvinyaemye-1960161973.html
Более десяти обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора
Более десяти обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора - РИА Новости, 17.07.2024
Более десяти обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что более 10 обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговор за свои преступления. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:35
2024-07-17T07:35
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
янина павленко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что более 10 обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговор за свои преступления. Два члена агентурной сети военной разведки Украины, планирующих серию терактов в Крыму, в том числе покушение на высших должностных лиц республики, в июне 2024 года Южным военным судом были приговорены к 10 и 9,5 годам лишения свободы. "Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении", - сказал Аксенов журналистам. Он добавил, что все виновные обязательно понесут наказание. Ранее глава Крыма сообщил, что на него за последний год предотвращено четыре покушения, все преступники задержаны. В мае 2023 года ФСБ сообщала о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца. В июле 2023 года ФСБ сообщила о задержании завербованного спецслужбами Украины мужчины, который планировал подорвать машину во время проезда кортежа главы Крыма.
https://ria.ru/20240523/krym-1947858595.html
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сергей аксенов (политик), владимир константинов, янина павленко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ялта
Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Янина Павленко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ялта
Более десяти обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора

Более десяти обвиняемых в подготовке покушения на Аксенова ждут приговора суда

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что более 10 обвиняемых в приготовлении покушения на него ожидают приговор за свои преступления.
Два члена агентурной сети военной разведки Украины, планирующих серию терактов в Крыму, в том числе покушение на высших должностных лиц республики, в июне 2024 года Южным военным судом были приговорены к 10 и 9,5 годам лишения свободы.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
На Аксенова за последний год предотвратили четыре покушения
23 мая, 12:26
"Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении", - сказал Аксенов журналистам. Он добавил, что все виновные обязательно понесут наказание.
Ранее глава Крыма сообщил, что на него за последний год предотвращено четыре покушения, все преступники задержаны.
В мае 2023 года ФСБ сообщала о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца. В июле 2023 года ФСБ сообщила о задержании завербованного спецслужбами Украины мужчины, который планировал подорвать машину во время проезда кортежа главы Крыма.
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Сергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновЯнина ПавленкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаЯлта
 
 
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