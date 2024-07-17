Ректору БФУ предъявили обвинение
СК: ректору БФУ и его заму предъявили обвинение в присвоении и растрате средств
© Фото : пресс-служба БФУАлександр Федоров
© Фото : пресс-служба БФУ
Александр Федоров. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Ректору (Балтийского федерального университета) БФУ Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств на сумму больше 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК.
Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его зама Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении свыше 18 миллионов рублей.
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"Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, сумма ущерба превысила сумму в 18 миллионов рублей. Пока ничего нового не вменяется. Ректору Федорову сегодня предъявлено обвинение, заместителю Мялкиной вчера", - сказали в пресс-службе.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.
Как полагает следствие, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову, уточняло региональное управление СК.
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