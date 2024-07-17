https://ria.ru/20240717/obvinenie-1960293166.html

Ректору БФУ предъявили обвинение

Ректору БФУ предъявили обвинение - РИА Новости, 17.07.2024

Ректору БФУ предъявили обвинение

Ректору (Балтийского федерального университета) БФУ Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств на... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:53

2024-07-17T16:53

2024-07-17T16:53

происшествия

калининград

россия

александр федоров (следственный комитет)

балтийский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Ректору (Балтийского федерального университета) БФУ Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств на сумму больше 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК. Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его зама Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении свыше 18 миллионов рублей. "Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, сумма ущерба превысила сумму в 18 миллионов рублей. Пока ничего нового не вменяется. Ректору Федорову сегодня предъявлено обвинение, заместителю Мялкиной вчера", - сказали в пресс-службе. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как полагает следствие, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову, уточняло региональное управление СК.

https://ria.ru/20240715/arest-1959874127.html

https://ria.ru/20240709/prokuratura-1958513460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калининград, россия, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)