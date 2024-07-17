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Ректору БФУ предъявили обвинение - РИА Новости, 17.07.2024
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16:53 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/obvinenie-1960293166.html
Ректору БФУ предъявили обвинение
Ректору БФУ предъявили обвинение - РИА Новости, 17.07.2024
Ректору БФУ предъявили обвинение
Ректору (Балтийского федерального университета) БФУ Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:53
2024-07-17T16:53
происшествия
калининград
россия
александр федоров (следственный комитет)
балтийский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Ректору (Балтийского федерального университета) БФУ Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств на сумму больше 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК. Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его зама Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении свыше 18 миллионов рублей. "Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, сумма ущерба превысила сумму в 18 миллионов рублей. Пока ничего нового не вменяется. Ректору Федорову сегодня предъявлено обвинение, заместителю Мялкиной вчера", - сказали в пресс-службе. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре. Как полагает следствие, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову, уточняло региональное управление СК.
https://ria.ru/20240715/arest-1959874127.html
https://ria.ru/20240709/prokuratura-1958513460.html
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происшествия, калининград, россия, александр федоров (следственный комитет), балтийский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калининград, Россия, Александр Федоров (Следственный Комитет), Балтийский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Ректору БФУ предъявили обвинение

СК: ректору БФУ и его заму предъявили обвинение в присвоении и растрате средств

© Фото : пресс-служба БФУАлександр Федоров
Александр Федоров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : пресс-служба БФУ
Александр Федоров. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Ректору (Балтийского федерального университета) БФУ Александру Федорову предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств на сумму больше 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК.
Ленинградский районный суд Калининграда 10 июля арестовал ректора БФУ Александра Федорова и его зама Елену Мялкину, подозреваемых в присвоении свыше 18 миллионов рублей.
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«
"Ректору БФУ и его заместителю предъявлено обвинение по уголовному делу о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, сумма ущерба превысила сумму в 18 миллионов рублей. Пока ничего нового не вменяется. Ректору Федорову сегодня предъявлено обвинение, заместителю Мялкиной вчера", - сказали в пресс-службе.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Федоров и Мялкина подозреваются в том, что с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили свыше 18 миллионов рублей. По версии следствия, Федоров издавал приказы о выплате работникам доплат за интенсивность труда, проректор собирала эти деньги и передавала руководителю, заявили в прокуратуре.
Как полагает следствие, нескольким сотрудникам каждый месяц выписывались премии от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, деньги затем через Мялкину передавались Федорову, уточняло региональное управление СК.
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ПроисшествияКалининградРоссияАлександр Федоров (Следственный Комитет)Балтийский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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