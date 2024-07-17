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При обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 17.07.2024
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21:26 17.07.2024 (обновлено: 22:12 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/obstrel-1960362319.html
При обстреле Шебекино пострадали три человека
При обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 17.07.2024
При обстреле Шебекино пострадали три человека
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:26
2024-07-17T22:12
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
белгород
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, двое мужчин получили слепые ранения мягких тканей грудной клетки, их госпитализировали в областную клиническую больницу. Еще одного пострадавшего с ранением плеча доставляют в белгородскую городскую больницу № 2.Кроме того, в трех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. На территории одного из частных домовладений под удар попали хозпостройка и гараж с находящимся внутри автомобилем, который в итоге сгорел. В другом домовладении выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор.Помимо этого, повреждения получили коммерческий и социальный объекты, три автомобиля и линии электро- и газоснабжения.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
https://ria.ru/20240717/gorlovka-1960358303.html
https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Происшествия, Белгород
При обстреле Шебекино пострадали три человека

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, ранены три мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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"Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя", — написал он в Telegram-канале.

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По словам губернатора, двое мужчин получили слепые ранения мягких тканей грудной клетки, их госпитализировали в областную клиническую больницу. Еще одного пострадавшего с ранением плеча доставляют в белгородскую городскую больницу № 2.
Кроме того, в трех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. На территории одного из частных домовладений под удар попали хозпостройка и гараж с находящимся внутри автомобилем, который в итоге сгорел. В другом домовладении выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор.
Помимо этого, повреждения получили коммерческий и социальный объекты, три автомобиля и линии электро- и газоснабжения.
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Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаПроисшествияБелгород
 
 
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