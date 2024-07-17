При обстреле Шебекино пострадали три человека
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, ранены три мирных жителя
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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"Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, двое мужчин получили слепые ранения мягких тканей грудной клетки, их госпитализировали в областную клиническую больницу. Еще одного пострадавшего с ранением плеча доставляют в белгородскую городскую больницу № 2.
Кроме того, в трех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. На территории одного из частных домовладений под удар попали хозпостройка и гараж с находящимся внутри автомобилем, который в итоге сгорел. В другом домовладении выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор.
Помимо этого, повреждения получили коммерческий и социальный объекты, три автомобиля и линии электро- и газоснабжения.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
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