https://ria.ru/20240717/obstrel-1960362319.html

При обстреле Шебекино пострадали три человека

При обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 17.07.2024

При обстреле Шебекино пострадали три человека

Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:26

2024-07-17T21:26

2024-07-17T22:12

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

украина

происшествия

белгород

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, двое мужчин получили слепые ранения мягких тканей грудной клетки, их госпитализировали в областную клиническую больницу. Еще одного пострадавшего с ранением плеча доставляют в белгородскую городскую больницу № 2.Кроме того, в трех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. На территории одного из частных домовладений под удар попали хозпостройка и гараж с находящимся внутри автомобилем, который в итоге сгорел. В другом домовладении выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор.Помимо этого, повреждения получили коммерческий и социальный объекты, три автомобиля и линии электро- и газоснабжения.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.

https://ria.ru/20240717/gorlovka-1960358303.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, белгород