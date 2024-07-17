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При обстреле курского села пострадали двое водителей - РИА Новости, 17.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:15 17.07.2024 (обновлено: 20:31 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/obstrel-1960351565.html
При обстреле курского села пострадали двое водителей
При обстреле курского села пострадали двое водителей - РИА Новости, 17.07.2024
При обстреле курского села пострадали двое водителей
Двое мужчин ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области, они управляли грузовым и легковым автомобилями во время атаки на село украинскими дронами,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:15
2024-07-17T20:31
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
суджанский район
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Двое мужчин ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области, они управляли грузовым и легковым автомобилями во время атаки на село украинскими дронами, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Ещё двое раненых за сегодняшний день в селе Новоивановка Суджанского района. Украинские коптеры вновь атаковали грузовой и легковой автомобили. Ранены двое водителей. В настоящее время они госпитализируются в Курскую областную больницу", - написал Смирнов.Врио губернатора отметил, что автомобили получили серьёзные повреждения."Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - подчеркнул Смирнов.Ранее в среду Смирнов сообщал, что в селе Новоивановка с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль, ранение получил водитель.
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курская область
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происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле курского села пострадали двое водителей

Двое водителей ранены при обстреле курского села, их везут в больницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Двое мужчин ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области, они управляли грузовым и легковым автомобилями во время атаки на село украинскими дронами, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Ещё двое раненых за сегодняшний день в селе Новоивановка Суджанского района. Украинские коптеры вновь атаковали грузовой и легковой автомобили. Ранены двое водителей. В настоящее время они госпитализируются в Курскую областную больницу", - написал Смирнов.
Врио губернатора отметил, что автомобили получили серьёзные повреждения.
"Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - подчеркнул Смирнов.
Ранее в среду Смирнов сообщал, что в селе Новоивановка с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль, ранение получил водитель.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районАлексей Смирнов (политик)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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