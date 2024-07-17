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При обстреле курского села пострадали двое водителей
При обстреле курского села пострадали двое водителей - РИА Новости, 17.07.2024
При обстреле курского села пострадали двое водителей
Двое мужчин ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области, они управляли грузовым и легковым автомобилями во время атаки на село украинскими дронами,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:15
2024-07-17T20:15
2024-07-17T20:31
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
суджанский район
алексей смирнов (политик)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Двое мужчин ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области, они управляли грузовым и легковым автомобилями во время атаки на село украинскими дронами, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Ещё двое раненых за сегодняшний день в селе Новоивановка Суджанского района. Украинские коптеры вновь атаковали грузовой и легковой автомобили. Ранены двое водителей. В настоящее время они госпитализируются в Курскую областную больницу", - написал Смирнов.Врио губернатора отметил, что автомобили получили серьёзные повреждения."Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - подчеркнул Смирнов.Ранее в среду Смирнов сообщал, что в селе Новоивановка с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль, ранение получил водитель.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
При обстреле курского села пострадали двое водителей
Двое водителей ранены при обстреле курского села, их везут в больницу