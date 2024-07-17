https://ria.ru/20240717/obstrel-1960351565.html

При обстреле курского села пострадали двое водителей

При обстреле курского села пострадали двое водителей - РИА Новости, 17.07.2024

При обстреле курского села пострадали двое водителей

Двое мужчин ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области, они управляли грузовым и легковым автомобилями во время атаки на село украинскими дронами,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:15

2024-07-17T20:15

2024-07-17T20:31

происшествия

курская область

специальная военная операция на украине

суджанский район

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Двое мужчин ранены при обстреле села Новоивановка в Курской области, они управляли грузовым и легковым автомобилями во время атаки на село украинскими дронами, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Ещё двое раненых за сегодняшний день в селе Новоивановка Суджанского района. Украинские коптеры вновь атаковали грузовой и легковой автомобили. Ранены двое водителей. В настоящее время они госпитализируются в Курскую областную больницу", - написал Смирнов.Врио губернатора отметил, что автомобили получили серьёзные повреждения."Обязательно окажем собственникам необходимую помощь", - подчеркнул Смирнов.Ранее в среду Смирнов сообщал, что в селе Новоивановка с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль, ранение получил водитель.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

россия

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происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины