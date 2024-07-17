https://ria.ru/20240717/obstrel-1960316256.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 17.07.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и центру Горловки, сообщило... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:56
2024-07-17T17:56
2024-07-17T17:56
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и центру Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 14.00 по 17.00 выпустили семь снарядов того же калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932115156.html
https://ria.ru/20240417/obstrely-1940516412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке