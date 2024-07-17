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Власти оценили пожарную обстановку в Ростовской области - РИА Новости, 17.07.2024
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17:30 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/obstanovka-1960307171.html
Власти оценили пожарную обстановку в Ростовской области
Власти оценили пожарную обстановку в Ростовской области - РИА Новости, 17.07.2024
Власти оценили пожарную обстановку в Ростовской области
Пожарная обстановка в Ростовской области в настоящее время неблагоприятная, для обеспечения пожарной безопасности сформирована группировка из 20 тысяч человек и РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:30
2024-07-17T17:30
происшествия
ростовская область
россия
сергей филиппов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Пожарная обстановка в Ростовской области в настоящее время неблагоприятная, для обеспечения пожарной безопасности сформирована группировка из 20 тысяч человек и 2,7 тысячи единиц техники, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Сергей Бодряков. "Сегодня на территории Ростовской области пожарную обстановку можно охарактеризовать как неблагоприятную. Практически во всех муниципалитетах действует чрезвычайная пожарная опасность", - сказал он. Бодряков добавил, что для борьбы с пожарами сформирована группировка сил и средств в составе 20 тысяч человек и 2,7 тысячи единиц техники. К работе привлекаются казаки и добровольцы. Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов отметил, что в первом полугодии текущего года в регионе произошел 3871 пожар, что на 81% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отмечается рост как бытовых, так и ландшафтных пожаров. На количество пожаров оказывает влияние, в том числе, аномально жаркая и сухая погода. С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи. По прогнозу синоптиков, температура воздуха до 42 градусов сохранится и до конца текущей недели.
https://ria.ru/20240715/pozharnye-1959675927.html
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происшествия, ростовская область, россия, сергей филиппов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Сергей Филиппов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти оценили пожарную обстановку в Ростовской области

Власти назвали пожарную обстановку в Ростовской области неблагоприятной

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Пожарная обстановка в Ростовской области в настоящее время неблагоприятная, для обеспечения пожарной безопасности сформирована группировка из 20 тысяч человек и 2,7 тысячи единиц техники, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.
«
"Сегодня на территории Ростовской области пожарную обстановку можно охарактеризовать как неблагоприятную. Практически во всех муниципалитетах действует чрезвычайная пожарная опасность", - сказал он.
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Бодряков добавил, что для борьбы с пожарами сформирована группировка сил и средств в составе 20 тысяч человек и 2,7 тысячи единиц техники. К работе привлекаются казаки и добровольцы.
Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов отметил, что в первом полугодии текущего года в регионе произошел 3871 пожар, что на 81% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отмечается рост как бытовых, так и ландшафтных пожаров. На количество пожаров оказывает влияние, в том числе, аномально жаркая и сухая погода.
С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи. По прогнозу синоптиков, температура воздуха до 42 градусов сохранится и до конца текущей недели.
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ПроисшествияРостовская областьРоссияСергей ФилипповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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