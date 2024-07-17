https://ria.ru/20240717/obstanovka-1960307171.html

Власти оценили пожарную обстановку в Ростовской области

Власти оценили пожарную обстановку в Ростовской области - РИА Новости, 17.07.2024

Власти оценили пожарную обстановку в Ростовской области

Пожарная обстановка в Ростовской области в настоящее время неблагоприятная, для обеспечения пожарной безопасности сформирована группировка из 20 тысяч человек и РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:30

2024-07-17T17:30

2024-07-17T17:30

происшествия

ростовская область

россия

сергей филиппов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Пожарная обстановка в Ростовской области в настоящее время неблагоприятная, для обеспечения пожарной безопасности сформирована группировка из 20 тысяч человек и 2,7 тысячи единиц техники, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Сергей Бодряков. "Сегодня на территории Ростовской области пожарную обстановку можно охарактеризовать как неблагоприятную. Практически во всех муниципалитетах действует чрезвычайная пожарная опасность", - сказал он. Бодряков добавил, что для борьбы с пожарами сформирована группировка сил и средств в составе 20 тысяч человек и 2,7 тысячи единиц техники. К работе привлекаются казаки и добровольцы. Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов отметил, что в первом полугодии текущего года в регионе произошел 3871 пожар, что на 81% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отмечается рост как бытовых, так и ландшафтных пожаров. На количество пожаров оказывает влияние, в том числе, аномально жаркая и сухая погода. С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи. По прогнозу синоптиков, температура воздуха до 42 градусов сохранится и до конца текущей недели.

https://ria.ru/20240715/pozharnye-1959675927.html

https://ria.ru/20240712/pozhar-1959138526.html

ростовская область

россия

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происшествия, ростовская область, россия, сергей филиппов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)