https://ria.ru/20240717/oboronservis-1960199867.html
Фигурантку дела "Оборонсервиса" Вишнякову приговорили к пяти годам колонии
Фигурантку дела "Оборонсервиса" Вишнякову приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 17.07.2024
Фигурантку дела "Оборонсервиса" Вишнякову приговорили к пяти годам колонии
Хамовнический суд Москвы назначил 5 лет колонии бывшему топ-менеджеру компании, ранее входившей в холдинг "Оборонсервис" Минобороны РФ, Ирине Вишняковой по делу РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:43
2024-07-17T11:43
2024-07-17T11:45
происшествия
россия
москва
анатолий сердюков
оборонсервис
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы назначил 5 лет колонии бывшему топ-менеджеру компании, ранее входившей в холдинг "Оборонсервис" Минобороны РФ, Ирине Вишняковой по делу о крупном мошенничестве и легализации доходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Путем частичного сложения назначенных наказаний суд окончательно назначил Вишняковой И.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Вишнякову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Ее взяли под стражу в зале суда. Также в инстанции сообщили, что суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны, не уточнив суммы заявленных требований. Как сообщает "Коммерсант", по версии следствия, Вишнякова была участницей многомиллионных хищений средств Минобороны, выделенных на эксплуатацию и содержание различных объектов военного ведомства в то время, когда его возглавлял Анатолий Сердюков. Женщине удавалось долгое время скрываться — она числилась в международном розыске и была задержана лишь в 2022 году, уточняет издание. Другие фигуранты уже давно осуждены.
https://ria.ru/20231019/sud-1903770295.html
https://ria.ru/20240717/obvinyaemye-1960161973.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, москва, анатолий сердюков, оборонсервис
Происшествия, Россия, Москва, Анатолий Сердюков, Оборонсервис
Фигурантку дела "Оборонсервиса" Вишнякову приговорили к пяти годам колонии
Долго скрывавшейся фигурантке дела "Оборонсервиса" дали пять лет колонии
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы назначил 5 лет колонии бывшему топ-менеджеру компании, ранее входившей в холдинг "Оборонсервис" Минобороны РФ, Ирине Вишняковой по делу о крупном мошенничестве и легализации доходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Путем частичного сложения назначенных наказаний суд окончательно назначил Вишняковой И.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Вишнякову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Ее взяли под стражу в зале суда.
Также в инстанции сообщили, что суд удовлетворил гражданский иск министерства обороны, не уточнив суммы заявленных требований.
Как сообщает "Коммерсант", по версии следствия, Вишнякова была участницей многомиллионных хищений средств Минобороны, выделенных на эксплуатацию и содержание различных объектов военного ведомства в то время, когда его возглавлял Анатолий Сердюков.
Женщине удавалось долгое время скрываться — она числилась в международном розыске и была задержана лишь в 2022 году, уточняет издание. Другие фигуранты уже давно осуждены.