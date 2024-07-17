https://ria.ru/20240717/oblast-1960343915.html

Гладков принял участие в открытии белгородского филиала АО "ЦИТО"

Гладков принял участие в открытии белгородского филиала АО "ЦИТО" - РИА Новости, 17.07.2024

Гладков принял участие в открытии белгородского филиала АО "ЦИТО"

Белгородская область стала первым регионом, где создан центр для комплексной реабилитации и высокотехнологичного протезирования, в его открытии в среду принял... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:35

2024-07-17T19:35

2024-07-17T19:35

белгородская область

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 17 июл – РИА Новости. Белгородская область стала первым регионом, где создан центр для комплексной реабилитации и высокотехнологичного протезирования, в его открытии в среду принял участие губернатор Вячеслав Гладков, сообщила пресс-служба правительства региона. "Для нас, конечно, это новый опыт. Мы будем стараться, чтобы с максимальным удобством для всех без исключения жителей были созданы условия в этом центре. Мы делаем сегодня уверенные шаги вместе с федеральными специалистами в том, чтобы оказать достойную помощь нашим бойцам и нашим мирным жителям", — приводятся в сообщении слова Гладкова. Филиал был открыт при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, правительства Белгородской области, Фонда "Защитники Отечества" в рекордно короткие сроки. Теперь ветераны СВО Белгородской области и прилегающих регионов смогут получать услуги высокофункционального протезирования и адаптации к протезу непосредственно у себя дома. "Хочу отметить, что это только первый шаг. До конца года мы планируем открыть филиалы предприятия – центры высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях", - обозначил генеральный директор АО "ЦИТО" Виктор Спектор. "Очень благодарен губернатору области Вячеславу Владимировичу за то, что первый центр открылся именно в Белгороде. Наша общая задача – комплексная реабилитация наших героев. Фонд "Защитники Отечества" обеспечивает приобретение протезов любой сложности, опираясь на индивидуальные потребности бойца", - подчеркнул заместитель руководителя Государственного фонда "Защитники Отечества" по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин. Сообщается, что на первом этаже двухэтажного здания площадью 700 квадратных метров, расположенного в центре Белгорода, ведется приём пациентов с замеркой для дальнейшего поэтапного производства изделий здесь же, а на втором этаже специалисты проводят терапевтические занятия по ЛФК и занятия для адаптации пациентов. Необходимым современным оборудованием, включая диагностическое, физиотерапевтическое и реабилитационные системы с поддержкой искусственного интеллекта, центр был оснащен при поддержке министерства промышленности и торговли РФ. "Работа с пациентами в новом Центре будет вестись в рамках комплексного подхода к высокотехнологичному протезированию и медицинской реабилитации, разработанного нашим предприятием совместно с ведущими специалистами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны России", - отметили в пресс-службе правительства области. В современном межрегиональном центре "ЦИТО" помощь смогут получать не только жители региона, но и россияне из других областей, а также бойцы и ветераны СВО. Такой подход позволяет в короткие сроки изготовить высокофункциональный протез и сформировать новый двигательный стереотип, максимально приближенный к естественному, то есть создать все возможности для полноценного восстановления и ресоциализации ветеранов СВО, поясняют специалисты. Ожидается, что в Центре смогут оказывать помощь не менее чем 500 пациентам в год. Для этого между медучреждением заключены контракты со второй горбольницей в Белгороде, фондом "Защитники Отечества" и благотворительными организациями. Открытие филиала АО "ЦИТО" – межрегионального центра по высокотехнологичному протезированию и реабилитации в Белгородской области стало возможным благодаря трёхстороннему соглашению между правительством Белгородской области, Фондом "Защитники Отечества" и АО "ЦИТО".

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

https://ria.ru/20240717/tsentr-1960290743.html

https://ria.ru/20240228/gladkov-1930083486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков