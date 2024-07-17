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Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах - РИА Новости, 17.07.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:47 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/oblast-1960312213.html
Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах
Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах - РИА Новости, 17.07.2024
Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах
Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 350 миллионов рублей для строительства жилья в сельской местности, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:47
2024-07-17T17:47
рязанская область
жилье
рязанская область
октябрьский
пронский район
павел малков
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РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 350 миллионов рублей для строительства жилья в сельской местности, сообщил губернатор Павел Малков. "Рязанская область дополнительно получит более 350 миллионов рублей для строительства жилья на селе", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Малкова, средства будут направлены на строительство малоэтажных жилых комплексов в поселке Сараи, селах Октябрьское Пронского района и Семено-Никольское Рязанского района. Жилье возводится по программе комплексного развития сельских территорий и будет сдаваться в наем работникам агропромышленного комплекса. "Продолжаем развивать село и привлекать туда на работу специалистов. Доступное комфортное жилье – решающий фактор для человека при выборе места работы. Благодаря участию региона в программе комплексного развития территорий появляются социальные объекты, необходимые людям, строятся дома, эффективнее работают хозяйства", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231102/malkov-1906933313.html
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жилье, рязанская область, октябрьский, пронский район, павел малков
Рязанская область, Жилье, Рязанская область, Октябрьский, Пронский район, Павел Малков

Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 350 миллионов рублей для строительства жилья в сельской местности, сообщил губернатор Павел Малков.
"Рязанская область дополнительно получит более 350 миллионов рублей для строительства жилья на селе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Малкова, средства будут направлены на строительство малоэтажных жилых комплексов в поселке Сараи, селах Октябрьское Пронского района и Семено-Никольское Рязанского района. Жилье возводится по программе комплексного развития сельских территорий и будет сдаваться в наем работникам агропромышленного комплекса.
"Продолжаем развивать село и привлекать туда на работу специалистов. Доступное комфортное жилье – решающий фактор для человека при выборе места работы. Благодаря участию региона в программе комплексного развития территорий появляются социальные объекты, необходимые людям, строятся дома, эффективнее работают хозяйства", - подчеркнул губернатор.
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Рязанская областьЖильеРязанская областьОктябрьскийПронский районПавел Малков
 
 
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