https://ria.ru/20240717/oblast-1960312213.html

Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах

Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах - РИА Новости, 17.07.2024

Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах

Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 350 миллионов рублей для строительства жилья в сельской местности, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T17:47

2024-07-17T17:47

2024-07-17T17:47

рязанская область

жилье

рязанская область

октябрьский

пронский район

павел малков

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РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 350 миллионов рублей для строительства жилья в сельской местности, сообщил губернатор Павел Малков. "Рязанская область дополнительно получит более 350 миллионов рублей для строительства жилья на селе", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Малкова, средства будут направлены на строительство малоэтажных жилых комплексов в поселке Сараи, селах Октябрьское Пронского района и Семено-Никольское Рязанского района. Жилье возводится по программе комплексного развития сельских территорий и будет сдаваться в наем работникам агропромышленного комплекса. "Продолжаем развивать село и привлекать туда на работу специалистов. Доступное комфортное жилье – решающий фактор для человека при выборе места работы. Благодаря участию региона в программе комплексного развития территорий появляются социальные объекты, необходимые людям, строятся дома, эффективнее работают хозяйства", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20231102/malkov-1906933313.html

рязанская область

октябрьский

пронский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, рязанская область, октябрьский, пронский район, павел малков