https://ria.ru/20240717/oblast-1960312213.html
Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах
Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах - РИА Новости, 17.07.2024
Рязанская область получит 350 млн рублей на строительство жилья в селах
Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 350 миллионов рублей для строительства жилья в сельской местности, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T17:47
2024-07-17T17:47
2024-07-17T17:47
рязанская область
жилье
рязанская область
октябрьский
пронский район
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 350 миллионов рублей для строительства жилья в сельской местности, сообщил губернатор Павел Малков. "Рязанская область дополнительно получит более 350 миллионов рублей для строительства жилья на селе", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Малкова, средства будут направлены на строительство малоэтажных жилых комплексов в поселке Сараи, селах Октябрьское Пронского района и Семено-Никольское Рязанского района. Жилье возводится по программе комплексного развития сельских территорий и будет сдаваться в наем работникам агропромышленного комплекса. "Продолжаем развивать село и привлекать туда на работу специалистов. Доступное комфортное жилье – решающий фактор для человека при выборе места работы. Благодаря участию региона в программе комплексного развития территорий появляются социальные объекты, необходимые людям, строятся дома, эффективнее работают хозяйства", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20231102/malkov-1906933313.html
рязанская область
октябрьский
пронский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, рязанская область, октябрьский, пронский район, павел малков
Рязанская область, Жилье, Рязанская область, Октябрьский, Пронский район, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 17 июл — РИА Новости. Рязанская область дополнительно получит из федерального бюджета более 350 миллионов рублей для строительства жилья в сельской местности, сообщил губернатор Павел Малков.
"Рязанская область дополнительно получит более 350 миллионов рублей для строительства жилья на селе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Малкова, средства будут направлены на строительство малоэтажных жилых комплексов в поселке Сараи, селах Октябрьское Пронского района
и Семено-Никольское Рязанского района
. Жилье возводится по программе комплексного развития сельских территорий и будет сдаваться в наем работникам агропромышленного комплекса.
"Продолжаем развивать село и привлекать туда на работу специалистов. Доступное комфортное жилье – решающий фактор для человека при выборе места работы. Благодаря участию региона в программе комплексного развития территорий появляются социальные объекты, необходимые людям, строятся дома, эффективнее работают хозяйства", - подчеркнул губернатор.