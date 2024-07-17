https://ria.ru/20240717/newsweek-1960253680.html

СМИ рассказали о зловещем плане Германии против России

СМИ рассказали о зловещем плане Германии против России - РИА Новости, 17.07.2024

СМИ рассказали о зловещем плане Германии против России

В Германии подтвердили существование плана по переброске сотен тысяч солдат к границе с Россией на случай войны с НАТО, сообщает Newsweek. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:50

2024-07-17T14:50

2024-07-17T14:50

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дмитрий песков

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бундесвер германии

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Германии подтвердили существование плана по переброске сотен тысяч солдат к границе с Россией на случай войны с НАТО, сообщает Newsweek."Во вторник представитель оборонного командования Бундесвера подтвердил изданию, что секретный "Оперативный план Германия" непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны", — говорится в издании.По его словам, этот план по быстрой переброске сил НАТО будет основным элементом сдерживания в случае ухудшения ситуации.На прошлой неделе обозреватель Spiegel Расмус Бухштайнер писал, что Германия разрабатывает секретный план по переброске около 800 тысяч солдат и 200 тысяч единиц техники западных стран к границе с Россией на случай войны.В Пентагоне заявляли, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".Президент России Владимир Путин называл бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960181947.html

https://ria.ru/20240717/duda-1960165288.html

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в мире, россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, нато, бундесвер германии, министерство обороны сша, сша, политика