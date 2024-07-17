https://ria.ru/20240717/netanyakhu-1960250319.html

Нетаньяху раскритиковали за слова о заложниках

Нетаньяху раскритиковали за слова о заложниках - РИА Новости, 17.07.2024

Нетаньяху раскритиковали за слова о заложниках

Родственники израильских заложников потребовали от премьера Биньямина Нетаньяху объясниться в связи с якобы произнесенной фразой, что похищенные в секторе Газа... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:42

2024-07-17T14:42

2024-07-17T14:42

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Родственники израильских заложников потребовали от премьера Биньямина Нетаньяху объясниться в связи с якобы произнесенной фразой, что похищенные в секторе Газа "страдают, но не умирают", отметив что такие заявления глубоко ранят их чувства, сообщила волонтерская организация Форум семей заложников. "Мы требуем от премьер-министра немедленно объяснить его недавнее публичное заявление - "заложники страдают, но не умирают". Высказывания премьер-министра не только глубоко ранят чувства семей заложников, но и фактически неточны и крайне безответственны. Суровая реальность неоспорима - заложники уже были убиты в плену. Еще больше заложников могут потерять свои жизни прямо сейчас", - говорится в заявлении. Семьи заложников в своем заявлении подчеркнули, что обсуждаемая в последние недели сделка по сектору Газа представляет собой "единственный жизнеспособный путь к освобождению всех заложников". "Крайне важно, чтобы все израильское правительство во главе с премьер-министром сделало все возможное, чтобы ускорить подписание этой сделки, а не создавать препятствия для этого", - говорится в заявлении семей заложников. По сведениям портала Ynet, во вторник израильский военно-политический кабинет министров обсуждал контакты с посредниками по переговорам о сделке. В ходе дискуссии Нетаньяху заявил, что "нервничать" должен не Израиль, а палестинское движение ХАМАС. Наряду с фразой, что заложники в секторе Газа "страдают, но не умирают", премьер также заявил, что "необходимо сделать все, чтобы вернуть всех похищенных как можно скорее", отмечает портал. По информации портала, Нетаньяху также отметил, что ХАМАС находится под сильным давлением из-за понимания, что Израиль не отступит от своих целей, несмотря на критику его действий как со стороны западных стран, так и внутри самого государства. Ранее в июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20231209/zalozhniki-1914825902.html

https://ria.ru/20240131/usiliya-1924664195.html

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году