https://ria.ru/20240717/netanjahu-1960376754.html

Родственники заложников потребовали от Нетаньяху не лететь в США

Родственники заложников потребовали от Нетаньяху не лететь в США - РИА Новости, 17.07.2024

Родственники заложников потребовали от Нетаньяху не лететь в США

Десятки активистов родственников израильских заложников пришли в среду к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве с требованием к премьеру Биньямину... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:42

2024-07-17T23:42

2024-07-17T23:42

в мире

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сша

израиль

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Десятки активистов родственников израильских заложников пришли в среду к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве с требованием к премьеру Биньямину Нетаньяху не лететь в США, пока не будет подписана сделка по заложникам, передает корреспондент РИА Новости. Активисты уверены, что после этой поездки, запланированной на последнюю декаду июля, шансов на достижение соглашения с палестинским движением ХАМАС станет еще меньше, так как, по их мнению, момент будет упущен. "Каждая минута промедления в деле освобождения заложников уменьшает шансы на их спасение. Визит в США только отсрочит заключение соглашения или сделает его невозможным. Пусть подпишет сделку и летит", - сказала корреспонденту РИА Новости одна из активисток. Активисты уверены, что сейчас сложились условия для немедленного заключения сделки и освобождения из Газы 120 израильтян, удерживаемых там уже почти 300 дней. Ранее издание The Times of Israel сообщало, что Нетаньяху, как ожидается, встретится с президентом США Джо Байденом 22 июля во время своего визита в Вашингтон. СМИ также сообщали, что на 24 июля запланировано выступление Нетаньяху на совместном заседании сената и палаты представителей США. Оно состоится на фоне напряженности, возникшей в отношениях израильского кабинета с американской администрацией из-за войны в секторе Газа. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240717/konflikt-1915630213.html

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израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году