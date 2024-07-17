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Родственники заложников потребовали от Нетаньяху не лететь в США - РИА Новости, 17.07.2024
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23:42 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/netanjahu-1960376754.html
Родственники заложников потребовали от Нетаньяху не лететь в США
Родственники заложников потребовали от Нетаньяху не лететь в США - РИА Новости, 17.07.2024
Родственники заложников потребовали от Нетаньяху не лететь в США
Десятки активистов родственников израильских заложников пришли в среду к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве с требованием к премьеру Биньямину... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:42
2024-07-17T23:42
в мире
цены на нефть
сша
израиль
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Десятки активистов родственников израильских заложников пришли в среду к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве с требованием к премьеру Биньямину Нетаньяху не лететь в США, пока не будет подписана сделка по заложникам, передает корреспондент РИА Новости. Активисты уверены, что после этой поездки, запланированной на последнюю декаду июля, шансов на достижение соглашения с палестинским движением ХАМАС станет еще меньше, так как, по их мнению, момент будет упущен. "Каждая минута промедления в деле освобождения заложников уменьшает шансы на их спасение. Визит в США только отсрочит заключение соглашения или сделает его невозможным. Пусть подпишет сделку и летит", - сказала корреспонденту РИА Новости одна из активисток. Активисты уверены, что сейчас сложились условия для немедленного заключения сделки и освобождения из Газы 120 израильтян, удерживаемых там уже почти 300 дней. Ранее издание The Times of Israel сообщало, что Нетаньяху, как ожидается, встретится с президентом США Джо Байденом 22 июля во время своего визита в Вашингтон. СМИ также сообщали, что на 24 июля запланировано выступление Нетаньяху на совместном заседании сената и палаты представителей США. Оно состоится на фоне напряженности, возникшей в отношениях израильского кабинета с американской администрацией из-за войны в секторе Газа. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240717/konflikt-1915630213.html
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в мире, цены на нефть, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Родственники заложников потребовали от Нетаньяху не лететь в США

Активисты требуют от Нетаньяху не лететь в США, пока не будет подписана сделка

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Десятки активистов родственников израильских заложников пришли в среду к комплексу правительственных зданий в Тель-Авиве с требованием к премьеру Биньямину Нетаньяху не лететь в США, пока не будет подписана сделка по заложникам, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты уверены, что после этой поездки, запланированной на последнюю декаду июля, шансов на достижение соглашения с палестинским движением ХАМАС станет еще меньше, так как, по их мнению, момент будет упущен.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Каждая минута промедления в деле освобождения заложников уменьшает шансы на их спасение. Визит в США только отсрочит заключение соглашения или сделает его невозможным. Пусть подпишет сделку и летит", - сказала корреспонденту РИА Новости одна из активисток.
Активисты уверены, что сейчас сложились условия для немедленного заключения сделки и освобождения из Газы 120 израильтян, удерживаемых там уже почти 300 дней.
Ранее издание The Times of Israel сообщало, что Нетаньяху, как ожидается, встретится с президентом США Джо Байденом 22 июля во время своего визита в Вашингтон. СМИ также сообщали, что на 24 июля запланировано выступление Нетаньяху на совместном заседании сената и палаты представителей США. Оно состоится на фоне напряженности, возникшей в отношениях израильского кабинета с американской администрацией из-за войны в секторе Газа.
В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Нетаньяху раскритиковали за слова о заложниках
Вчера, 14:42
 
В миреЦены на нефтьСШАИзраильБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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