https://ria.ru/20240717/nauka-1957722065.html

В России создали компьютерную методику для "физкультуры будущего"

В России создали компьютерную методику для "физкультуры будущего" - РИА Новости, 17.07.2024

В России создали компьютерную методику для "физкультуры будущего"

Новую методику оздоровительной физической культуры (ОФК), основанную на использовании компьютерного зрения и индивидуальном анализе двигательных актов, создали... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T03:00

2024-07-17T03:00

2024-07-17T03:00

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

новосибирский государственный педагогический университет

компьютерные технологии

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Новую методику оздоровительной физической культуры (ОФК), основанную на использовании компьютерного зрения и индивидуальном анализе двигательных актов, создали ученые НГПУ. По мнению авторов, разработка обеспечит максимальную пользу от упражнений и существенно снизит риск травм, сообщили в пресс-службе вуза.Чтобы физические упражнения приносили людям пользу, нужно тщательно осваивать их технику, подбирать дозировку и последовательность включения в программу тренировок, рассказали ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).По их данным, в современной педагогической практике отсутствуют подходы, основанные на оптимизации движений занимающихся под контролем компьютерных технологий, а также адекватные способы дозирования физического упражнения в соответствии с индивидуальными особенностями организма.Исследователи НГПУ разработали новую методику оздоровительной физической культуры (ОФК), основанную на компьютерных технологиях и индивидуальном анализе двигательных актов. Сначала компьютерная программа проводит анализ движений человека и оценивает их кинематические характеристики и нагрузку на суставы. Затем, на основе этих данных, подбираются упражнения, их последовательность и интенсивность. При этом методика учитывает не только уровень подготовленности человека, но и особенности его телосложения.По словам авторов, разработка впервые использует новую технологию в области ОФК. В отличие от существующих технологий компьютерного зрения, ориентированных на анализ движений в спорте (преимущественно в дисциплинах, требующих высокой амплитуды и точности техники), разработка ученых НПГУ подходит для людей любого уровня подготовки и может использоваться в программах оздоровительной физкультуры. Кроме того, она впервые определяет нагрузку на ключевые точки тела при выполнении физического упражнения, что необходимо при дифференцированном подходе.Разработка поможет оптимизировать занятия оздоровительной физической культурой, отметил заместитель декана факультета физической культуры по учебной работе НГПУ Константин Жомин."Программа позволит тренерам подбирать упражнения и нагрузку с учетом индивидуальных особенностей каждого человека, а также делить людей на группы с учетом их возможностей. Она также поможет выявлять и корректировать ошибки в технике выполнения упражнений, что снизит риск травм и повысит эффективность тренировок. В результате люди смогут улучшить свое самочувствие, повысить работоспособность и укрепить здоровье", – рассказал он.Ученые использовали в работе метод электромиографии, который определяет биоэлектрическую активность мышц при двигательном действии, оценку гемодинамики организма на занятиях и определение умственной работоспособности детей после дозированной физической нагрузки.Экспериментальное внедрение разработанной методики планируется в сентябре при участии образовательных организаций Новосибирской области, Красноярского края, Республики Алтай и Ханты-Мансийского автономного округа.

https://ria.ru/20230921/tekhnologii-1897888485.html

https://ria.ru/20240222/fizkultura-1929076026.html

https://radiosputnik.ru/20240409/ii-1938809997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, новосибирский государственный педагогический университет, компьютерные технологии