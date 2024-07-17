https://ria.ru/20240717/nato-1960244547.html

Генсек НАТО назначил главу представительства альянса на Украине

Генсек НАТО назначил главу представительства альянса на Украине - РИА Новости, 17.07.2024

Генсек НАТО назначил главу представительства альянса на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:22

2024-07-17T14:22

2024-07-17T14:36

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера, говорится в заявлении пресс-службы."В качестве представителя Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине", - указывается в документе.Ранее Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне заявил, что решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960148655.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, нато