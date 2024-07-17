https://ria.ru/20240717/nato-1960244547.html
Генсек НАТО назначил главу представительства альянса на Украине
Генсек НАТО назначил главу представительства альянса на Украине - РИА Новости, 17.07.2024
Генсек НАТО назначил главу представительства альянса на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:22
2024-07-17T14:22
2024-07-17T14:36
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера, говорится в заявлении пресс-службы."В качестве представителя Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине", - указывается в документе.Ранее Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне заявил, что решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960148655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, нато
В мире, Украина, Киев, НАТО
Генсек НАТО назначил главу представительства альянса на Украине
Главной представительства НАТО на Украине стал Патрик Тернер