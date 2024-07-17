https://ria.ru/20240717/nato-1960147793.html

"Худшее решение". В США назвали главную ошибку НАТО

"Худшее решение". В США назвали главную ошибку НАТО - РИА Новости, 17.07.2024

"Худшее решение". В США назвали главную ошибку НАТО

Решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе вместо проработки мирного урегулирования конфликта является худшим из возможных решений, заявил американский... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T02:11

2024-07-17T02:11

2024-07-17T04:21

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе вместо проработки мирного урегулирования конфликта является худшим из возможных решений, заявил американский сенатор Рэнд Пол в материале для журнала The American Conservative."… Настойчивые требования НАТО о том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулируют Россию продолжать конфликт. Вместо того, чтобы работать над достижением урегулирования путем переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Байдена, обеспечит продолжение бойни на Украине", — указал сенатор.По его словам, приглашать другие страны в альянс можно только в том случае, если это повысит безопасность нынешних членов. Присоединение Украины привело бы к прямо противоположному результату и увеличило риск прямой войны между НАТО и Россией."Война против России ради Украины не входит в интересы США. Ядерный арсенал России превышает пять тысяч единиц. Перспектива вступления Украины в НАТО является худшим из возможных решений", — предупредил Пол.На саммите НАТО администрация Байдена должна была найти в себе смелость поднять вопрос дипломатического предложения по мирному урегулированию, добавил он.Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне 9-11 июля. В тексте совместной декларации участников есть пункт о "будущем Украины в альянсе" и ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в документе говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в альянсе.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240717/nato-1960145269.html

https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html

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в мире, украина, россия, киев, рэнд пол, владимир путин, нато