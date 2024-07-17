https://ria.ru/20240717/nato-1960145269.html

Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО, считает аналитик

Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО, считает аналитик - РИА Новости, 17.07.2024

Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО, считает аналитик

Украина при Дональде Трампе во главе США не вступит в НАТО, поделился мнением с РИА Новости сотрудник аналитического центра Independent Institute Билл Эверс. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:29

2024-07-17T01:29

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МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Украина при Дональде Трампе во главе США не вступит в НАТО, поделился мнением с РИА Новости сотрудник аналитического центра Independent Institute Билл Эверс. "Начиная с Джорджа Буша были попытки принять Украину в НАТО. Думаю, Трамп и (кандидат в вице-президенты Джей-Ди) Вэнс будут более открыты к нейтральному статусу Украины на долгий срок", - сказал Эверс в кулуарах съезда республиканцев. Как отметил он, "принять Украину в НАТО - это пощечина РФ". "А теперь, когда там происходит конфликт, нужно учитывать статью 5 коллективного договора", - отметил он. Референдум на территориях с преимущественным русскоговорящим населением нужно было проводить еще при распаде Советского Союза и по его результатам менять границу Украины, сказал Эверс. Как считает эксперт, в двусторонних отношениях РФ и США в случае победы Трампа "обе страны будут руководствоваться своими интересами". "В Америке всегда были идеалисты и реалисты в вопросах подходов к России. Вэнс понимает, что у России есть свои интересы, которые она хочет, чтобы были учтены", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139187.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, джордж буш (младший), нато, в мире