Рейтинг@Mail.ru
Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО, считает аналитик - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/nato-1960145269.html
Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО, считает аналитик
Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО, считает аналитик - РИА Новости, 17.07.2024
Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО, считает аналитик
Украина при Дональде Трампе во главе США не вступит в НАТО, поделился мнением с РИА Новости сотрудник аналитического центра Independent Institute Билл Эверс. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:29
2024-07-17T01:29
украина
россия
сша
дональд трамп
джордж буш (младший)
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Украина при Дональде Трампе во главе США не вступит в НАТО, поделился мнением с РИА Новости сотрудник аналитического центра Independent Institute Билл Эверс. "Начиная с Джорджа Буша были попытки принять Украину в НАТО. Думаю, Трамп и (кандидат в вице-президенты Джей-Ди) Вэнс будут более открыты к нейтральному статусу Украины на долгий срок", - сказал Эверс в кулуарах съезда республиканцев. Как отметил он, "принять Украину в НАТО - это пощечина РФ". "А теперь, когда там происходит конфликт, нужно учитывать статью 5 коллективного договора", - отметил он. Референдум на территориях с преимущественным русскоговорящим населением нужно было проводить еще при распаде Советского Союза и по его результатам менять границу Украины, сказал Эверс. Как считает эксперт, в двусторонних отношениях РФ и США в случае победы Трампа "обе страны будут руководствоваться своими интересами". "В Америке всегда были идеалисты и реалисты в вопросах подходов к России. Вэнс понимает, что у России есть свои интересы, которые она хочет, чтобы были учтены", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20240717/medvedev-1960139187.html
https://ria.ru/20240716/nato-1960128092.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, дональд трамп, джордж буш (младший), нато, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джордж Буш (младший), НАТО, В мире
Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО, считает аналитик

Аналитик Эверс: Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 17 июл - РИА Новости. Украина при Дональде Трампе во главе США не вступит в НАТО, поделился мнением с РИА Новости сотрудник аналитического центра Independent Institute Билл Эверс.
"Начиная с Джорджа Буша были попытки принять Украину в НАТО. Думаю, Трамп и (кандидат в вице-президенты Джей-Ди) Вэнс будут более открыты к нейтральному статусу Украины на долгий срок", - сказал Эверс в кулуарах съезда республиканцев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Украине никогда не стать членом НАТО, считает Медведев
00:04
Как отметил он, "принять Украину в НАТО - это пощечина РФ". "А теперь, когда там происходит конфликт, нужно учитывать статью 5 коллективного договора", - отметил он.
Референдум на территориях с преимущественным русскоговорящим населением нужно было проводить еще при распаде Советского Союза и по его результатам менять границу Украины, сказал Эверс.
Как считает эксперт, в двусторонних отношениях РФ и США в случае победы Трампа "обе страны будут руководствоваться своими интересами".
Америке всегда были идеалисты и реалисты в вопросах подходов к России. Вэнс понимает, что у России есть свои интересы, которые она хочет, чтобы были учтены", - сказал эксперт.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
На Западе раскрыли, где НАТО развяжет войну после провалов на Украине
Вчера, 21:58
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжордж Буш (младший)НАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала