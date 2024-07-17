https://ria.ru/20240717/muzaev-1960060145.html

Анзор Музаев: первый опыт пересдачи ЕГЭ по новым правилам признан успешным

Анзор Музаев: первый опыт пересдачи ЕГЭ по новым правилам признан успешным - РИА Новости, 17.07.2024

Анзор Музаев: первый опыт пересдачи ЕГЭ по новым правилам признан успешным

В 2024 году в России впервые прошел Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с возможностью пересдать один из учебных предметов, инициатива была предложена... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:00

2024-07-17T11:00

2024-07-17T11:17

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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В 2024 году в России впервые прошел Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с возможностью пересдать один из учебных предметов, инициатива была предложена президентом РФ Владимиром Путиным и реализована в кратчайшие сроки. О ходе пересдачи и ее результатах рассказал в интервью РИА Новости руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Беседовала Алиса Осипова. — Анзор Ахмедович, в России 4-5 июля впервые прошла пересдача ЕГЭ по новым правилам, вы ее назвали "президентской пересдачей", так как ее предложил внедрить глава государства. Расскажите, пожалуйста, как все прошло?— Для нас это был волнительный момент, потому что мы делали это впервые. Невозможно было предсказать, сколько человек примет участие. Были опасения, что заявок будет очень много. В целом, экзамены прошли штатно, без сбоев, и это радует. Вместе с тем омрачила ситуация 5 июля в Севастополе: в двух пунктах проведения возникла задержка начала экзамена у 93 участников ЕГЭ по английскому языку в связи с воздушной тревогой. После ее отмены школьники вернулись в аудитории. Только один участник отказался продолжить экзамен.— Ранее вы сообщили, что на пересдачу ЕГЭ было подано свыше 113 тысяч заявлений. А сколько участников в итоге написало экзамен?— Думал, что явка будет значительно ниже, но был удивлен. В этих двух дополнительных днях приняли участие чуть свыше 105 тысяч человек, что составило 94% от всех заявленных на пересдачу участников. Это доказало осознанность их выбора. Интересный факт: на пересдачу ЕГЭ по китайскому языку было подано 10 заявлений, все 10 участников пришли пересдавать. Наибольший процент явки отмечен по информатике (почти 97%), профильной математике (практически 95%) и обществознанию (около 95%).— Сколько из этих 105 тысяч человек смогли повысить свой балл, а сколько, наоборот, его понизили?— Предварительный анализ показал, что 73% сдавших ЕГЭ в дополнительные дни повысили свой результат; у 9% участников баллы не изменились, что в принципе подтвердило их знания. Следует отметить, что из 105 тысяч школьников, пришедших на пересдачу, 51% (54970 человек) не преодолел минимальный порог в основной период ЕГЭ. Благодаря дополнительным дням 47% выпускников (25877 человек) успешно пересдали экзамен, а 53% учеников, соответственно, остались с "двойкой".Наибольшая доля выпускников, которые воспользовались правом пересдачи и смогли преодолеть минимальный порог, отмечена по физике (83%), литературе (75%), истории (72%) и профильной математике (67%). В целом по стране средний тестовый балл ЕГЭ по отдельным учебным предметам улучшился: на 2,23 балла по информатике; на 0,84 балла по химии; на 0,46 балла по профильной математике и на 0,43 балла по обществознанию.— Как вы считаете, насколько психологически сложно было школьникам пойти на пересдачу? Насколько осмысленно учащиеся в итоге воспользовались этим правом?— Если школьнику дано право пересдачи, то он должен понимать, что это не просто право, а ответственность. В поручении президента не было указания на обязательную пересдачу экзамена по одному из учебных предметов для улучшения результата. По предварительным данным, о которых я говорил, мы видим, что половина участников дополнительных дней — это выпускники, которые не преодолели минимальный порог, что было ожидаемо и предсказуемо. Остальные – это выпускники, которые не получили достаточное количество баллов для поступления в выбранный вуз. Мизерный процент составили выпускники, которые получили 90 баллов и выше. Причины, как нам кажется, для их участия в пересдаче могут быть разными, в том числе получение денежного поощрения за 100 баллов. Существует практика награждения 100-балльников главами регионов, а также некоторыми вузами. Учителя, подготовившие 100-балльников, также могут получить денежную премию. Желание повысить результат понятно, и мы поддерживаем таких выпускников в их решении добиться большего.— Нарушители зафиксированы на пересдаче? Кого-то отстранили от экзамена за эти два дня?— За нарушение установленного порядка проведения экзаменов 4 и 5 июля были удалены 115 человек. При этом подавляющее большинство удалены за телефоны и шпаргалки. Работы нарушителей аннулированы.— Приняли ли участие в "президентской пересдаче" школьники из новых регионов РФ?— Школьники из новых регионов, кроме Херсонской области, воспользовались правом пересдачи. В Донецкой Народной Республике повторно написали экзамен 73 школьника, в Луганской Народной Республике – 77 человек, а в Запорожье – 13 человек. При этом в Запорожской области из 13 пересдававших 12 учеников улучшили свой результат.— Как вы оцениваете просьбу не аннулировать первый результат ЕГЭ и дать школьнику возможность по итогу пересдачи выбрать лучший балл?— Вопрос – зачем? Всем школьникам было дано право участвовать в пересдаче, а их в этом году почти 700 тысяч. Превращать экзамен в лотерею с выбором лучшего результата не нужно ни выпускникам, ни системе образования. Также необходимо учитывать, что существует большой риск апробировать какие-то новеллы в этом коротком временном промежутке — между последним звонком и окончанием приемной кампании в вузы.— С учетом того, как все прошло, можете ли вы окончательно подтвердить, что в следующих учебных годах право пересдачи сохранится у школьников РФ?— Судя по тому, как прошел экзамен и в какие сроки, сейчас можно сказать, что все было сделано правильно. Первый опыт успешен. Нормативно дополнительные дни для пересдачи закреплены, правила установлены, менять их не планируется. Порядок утвержден, он бессрочный. В следующем году и далее данная практика продолжится — это поручение президента.

https://ria.ru/20240601/peresdacha-1949833994.html

https://ria.ru/20240514/ege-1945767095.html

https://ria.ru/20240708/rosobrnadzor-1958237176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование, образование - общество, интервью, социальный навигатор, сн_образование