https://ria.ru/20240717/murzaev-1960223893.html

Замначальника МВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки

Замначальника МВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки - РИА Новости, 17.07.2024

Замначальника МВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки

Замначальника махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев арестован в Москве по делу о взятках, сообщается в Telegram-канале Судов... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T13:20

2024-07-17T13:20

2024-07-17T13:46

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махачкала

москва

россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замначальника махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев арестован в Москве по делу о взятках, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, Мурзаева Казбека Мурзаевича на срок до 25 августа 2024 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240717/bloger-1960223579.html

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происшествия, махачкала, москва, россия