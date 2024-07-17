Рейтинг@Mail.ru
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 17.07.2024 (обновлено: 13:46 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/murzaev-1960223893.html
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки - РИА Новости, 17.07.2024
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки
Замначальника махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев арестован в Москве по делу о взятках, сообщается в Telegram-канале Судов... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:20
2024-07-17T13:46
происшествия
махачкала
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960231975_0:115:781:554_1920x0_80_0_0_db4c0a0aaec0accafe9c88cc600fe9c4.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замначальника махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев арестован в Москве по делу о взятках, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, Мурзаева Казбека Мурзаевича на срок до 25 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240717/bloger-1960223579.html
махачкала
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960231975_0:42:781:628_1920x0_80_0_0_3ec6e7ca125511fe903df638c1ff0926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, москва, россия
Происшествия, Махачкала, Москва, Россия
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки

Суд арестовал замначальника ЛУ МВД на транспорте по Махачкале по делу о взятках

© Суды общей юрисдикции города МосквыКазбек Мурзаев в суде
Казбек Мурзаев в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Казбек Мурзаев в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замначальника махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбек Мурзаев арестован в Москве по делу о взятках, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.
Ранее источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости, что замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбек Мурзаев задержан по подозрению в получении взятки на 13 миллионов рублей.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, Мурзаева Казбека Мурзаевича на срок до 25 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
Блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
СК возбудил дело против блогера, оскорбившего верующих
Вчера, 13:19
 
ПроисшествияМахачкалаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала