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Муфтий призвал наказать блогера, глумившегося над крестом - РИА Новости, 17.07.2024
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Религия
 
14:12 17.07.2024 (обновлено: 18:45 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/muftij-1960238966.html
Муфтий призвал наказать блогера, глумившегося над крестом
Муфтий призвал наказать блогера, глумившегося над крестом - РИА Новости, 17.07.2024
Муфтий призвал наказать блогера, глумившегося над крестом
Глумившегося над православным крестом блогера из Дагестана необходимо строго наказать по российскому законодательству, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:12
2024-07-17T18:45
александр хинштейн
исмаил бердиев
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
происшествия
религия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глумившегося над православным крестом блогера из Дагестана необходимо строго наказать по российскому законодательству, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты". &quot;Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано&quot;, — сказал Бердиев.Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РИА Новости, что в РПЦ поддерживают инициативу Хинштейна. По его мнению, действия блогера оскорбительны, необходима соответствующая реакция правоохранителей.
https://ria.ru/20240426/sud-1942471533.html
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александр хинштейн, исмаил бердиев, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, происшествия
Александр Хинштейн, Исмаил Бердиев, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Происшествия, Религия
Муфтий призвал наказать блогера, глумившегося над крестом

Муфтий призвал наказать блогера, который растоптал и оплевал православный крест

Кадр стрима Хавиера Ярмагомедова
Кадр стрима Хавиера Ярмагомедова - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Кадр стрима Хавиера Ярмагомедова
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глумившегося над православным крестом блогера из Дагестана необходимо строго наказать по российскому законодательству, заявил РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать по всей строгости закона блогера из Дагестана, который надругался над православным крестом. Хинштейн пояснил, что во время прямого эфира блогер "растоптал и оплевал православный крест", сопровождая свои действия оскорблениями в адрес всех христиан. Депутат добавил, что позже стример записал извинительный ролик, сказав, что крест он топтал в "целях самозащиты".
«

"Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано", — сказал Бердиев.

Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил РИА Новости, что в РПЦ поддерживают инициативу Хинштейна. По его мнению, действия блогера оскорбительны, необходима соответствующая реакция правоохранителей.
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РелигияАлександр ХинштейнИсмаил БердиевВахтанг КипшидзеРусская православная церковьПроисшествия
 
 
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