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Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву - РИА Новости, 17.07.2024
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23:34 17.07.2024 (обновлено: 23:45 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/moskva-1960375878.html
Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву - РИА Новости, 17.07.2024
Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщил телеканал "Звезда". РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:34
2024-07-17T23:45
москва
россия
оаэ
вооруженные силы украины
ил-76
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщил телеканал "Звезда". &quot;Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.На видеоролике, опубликованном телеканалом, видно, как военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76.Минобороны в среду сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих. Взамен Киеву передали такое же количество солдат ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера в этом процессе оказали ОАЭ. Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с украинской территории вернули 90 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
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москва
россия
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москва, россия, оаэ, вооруженные силы украины, ил-76
Москва, Россия, ОАЭ, Вооруженные силы Украины, Ил-76
Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

"Звезда": 95 вернувшихся из плена российских военнослужащих прибыли в Москву

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramРоссийские военнослужащие после обмена военнопленными между Россией и Украиной
Российские военнослужащие после обмена военнопленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Российские военнослужащие после обмена военнопленными между Россией и Украиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщил телеканал "Звезда".
«

"Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ", — говорится в публикации в Telegram-канале.

На видеоролике, опубликованном телеканалом, видно, как военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76.
Минобороны в среду сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих. Взамен Киеву передали такое же количество солдат ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера в этом процессе оказали ОАЭ.
Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с украинской территории вернули 90 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.
Возвращение из украинского плена 95 российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Минобороны показало видео с вернувшимися из украинского плена военными
Вчера, 16:13
 
МоскваРоссияОАЭВооруженные силы УкраиныИл-76
 
 
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