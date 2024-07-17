Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
"Звезда": 95 вернувшихся из плена российских военнослужащих прибыли в Москву
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramРоссийские военнослужащие после обмена военнопленными между Россией и Украиной
Российские военнослужащие после обмена военнопленными между Россией и Украиной. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщил телеканал "Звезда".
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"Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ", — говорится в публикации в Telegram-канале.
На видеоролике, опубликованном телеканалом, видно, как военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76.
Минобороны в среду сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих. Взамен Киеву передали такое же количество солдат ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера в этом процессе оказали ОАЭ.
Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с украинской территории вернули 90 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.