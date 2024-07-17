https://ria.ru/20240717/moskva-1960375878.html

Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву - РИА Новости, 17.07.2024

Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщил телеканал "Звезда". РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:34

2024-07-17T23:34

2024-07-17T23:45

москва

россия

оаэ

вооруженные силы украины

ил-76

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву, сообщил телеканал "Звезда". "Освобожденных военнослужащих доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО РФ", — говорится в публикации в Telegram-канале.На видеоролике, опубликованном телеканалом, видно, как военнослужащие выходят из военно-транспортного самолета Ил-76.Минобороны в среду сообщило о возвращении из украинского плена 95 российских военнослужащих. Взамен Киеву передали такое же количество солдат ВСУ. Посредническое участие гуманитарного характера в этом процессе оказали ОАЭ. Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда с украинской территории вернули 90 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.

https://ria.ru/20240717/plennye-1960277715.html

москва

россия

оаэ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, оаэ, вооруженные силы украины, ил-76