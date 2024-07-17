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В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды
В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды - РИА Новости, 17.07.2024
В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды
В Москве мигранты избили мужчину из-за одежды, следователи начали проверку, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:34
2024-07-17T18:34
2024-07-17T18:49
происшествия
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Москве мигранты избили мужчину из-за одежды, следователи начали проверку, сообщил СК на своем сайте."В социальных медиа сообщается, что в Москве мигранты избили молодого человека в связи с тем, что им не понравилась его одежда. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка", — говорится в сообщении.Видео, на котором несколько человек избивают юношу в розовых кроссовках и футболке, разошлось в соцсетях. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного ГСУ СК Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды
СК проверит сообщения о мигрантах, избивших мужчину из-за одежды в Москве