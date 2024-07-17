https://ria.ru/20240717/moskva-1960328377.html

В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды

В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды - РИА Новости, 17.07.2024

В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды

В Москве мигранты избили мужчину из-за одежды, следователи начали проверку, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:34

2024-07-17T18:34

2024-07-17T18:49

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Москве мигранты избили мужчину из-за одежды, следователи начали проверку, сообщил СК на своем сайте."В социальных медиа сообщается, что в Москве мигранты избили молодого человека в связи с тем, что им не понравилась его одежда. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована процессуальная проверка", — говорится в сообщении.Видео, на котором несколько человек избивают юношу в розовых кроссовках и футболке, разошлось в соцсетях. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного ГСУ СК Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)