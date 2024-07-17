https://ria.ru/20240717/moskva-1960224762.html
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Большой Почтовый" в Центральном административном округе... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T13:51
2024-07-17T13:51
2024-07-17T13:51
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петр бирюков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Большой Почтовый" в Центральном административном округе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Большой Почтовый", расположенный на одноименной улице, он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Басманный и Сокольники", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" провели полное обновление газорегуляторного оборудования - установлен современный пункт блочного типа. Он был произведен из отечественных составляющих на собственном производстве столичных газовиков. "Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения. Реконструкция включала в себя обновление подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.
https://ria.ru/20240717/blagoustroystvo-1960170530.html
https://ria.ru/20240716/moskva-1959967830.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Большой Почтовый" в Центральном административном округе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт "Большой Почтовый", расположенный на одноименной улице, он обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Басманный и Сокольники", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз
" провели полное обновление газорегуляторного оборудования - установлен современный пункт блочного типа. Он был произведен из отечественных составляющих на собственном производстве столичных газовиков.
"Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения. Реконструкция включала в себя обновление подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы.