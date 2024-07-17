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Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 17.07.2024
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11:24 17.07.2024 (обновлено: 12:13 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/moskva-1960194109.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 17.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Кратковременные дожди ожидаются в Москве в выходные, температура приблизится к климатической норме и днем составит плюс 25-27 градусов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:24
2024-07-17T12:13
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве в выходные, температура приблизится к климатической норме и днем составит плюс 25-27 градусов, сообщили РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.&quot;В выходные погода станет налаживаться... В воскресенье, несмотря на то, что фон атмосферного давления будет пониженный, у нас ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Если они и будут приниматься, то только от небольших до умеренных, местами, не повсеместно... Дневная температура в субботу 25-27, практически такая же температура будет и в воскресенье. То есть температура воздуха у нас приблизится к климатической норме&quot;, - рассказала синоптик.Она уточнила, что минимальная температура воздуха в Москве в выходные будет в пределах плюс 16-17 градусов, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов. Также в выходные будет дуть северо-западный ветер - от слабого до умеренного, что несколько уменьшит ощущение духоты."Потому что температура воздуха выше 25 градусов для города, для Москвы - это показатель жаркой погоды, неблагоприятной для здоровья людей", - добавила специалист.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Метеобюро Москвы: в выходные температура приблизится к норме, возможны дожди

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в Парке Горького в Москве
Люди отдыхают в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди отдыхают в Парке Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве в выходные, температура приблизится к климатической норме и днем составит плюс 25-27 градусов, сообщили РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«

"В выходные погода станет налаживаться... В воскресенье, несмотря на то, что фон атмосферного давления будет пониженный, у нас ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Если они и будут приниматься, то только от небольших до умеренных, местами, не повсеместно... Дневная температура в субботу 25-27, практически такая же температура будет и в воскресенье. То есть температура воздуха у нас приблизится к климатической норме", - рассказала синоптик.

Она уточнила, что минимальная температура воздуха в Москве в выходные будет в пределах плюс 16-17 градусов, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов. Также в выходные будет дуть северо-западный ветер - от слабого до умеренного, что несколько уменьшит ощущение духоты.
"Потому что температура воздуха выше 25 градусов для города, для Москвы - это показатель жаркой погоды, неблагоприятной для здоровья людей", - добавила специалист.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Москвичей предупредили о дождях и грозах
Вчера, 11:22
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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