https://ria.ru/20240717/moskva-1960194109.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 17.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Кратковременные дожди ожидаются в Москве в выходные, температура приблизится к климатической норме и днем составит плюс 25-27 градусов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:24

2024-07-17T11:24

2024-07-17T12:13

общество

москва

татьяна позднякова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880377_0:3:3631:2045_1920x0_80_0_0_84b42b5deaae96e02c9c10967c62d4f8.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве в выходные, температура приблизится к климатической норме и днем составит плюс 25-27 градусов, сообщили РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода станет налаживаться... В воскресенье, несмотря на то, что фон атмосферного давления будет пониженный, у нас ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Если они и будут приниматься, то только от небольших до умеренных, местами, не повсеместно... Дневная температура в субботу 25-27, практически такая же температура будет и в воскресенье. То есть температура воздуха у нас приблизится к климатической норме", - рассказала синоптик.Она уточнила, что минимальная температура воздуха в Москве в выходные будет в пределах плюс 16-17 градусов, по области - от плюс 13 до плюс 18 градусов. Также в выходные будет дуть северо-западный ветер - от слабого до умеренного, что несколько уменьшит ощущение духоты."Потому что температура воздуха выше 25 градусов для города, для Москвы - это показатель жаркой погоды, неблагоприятной для здоровья людей", - добавила специалист.

https://ria.ru/20240717/moskva-1960193746.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, татьяна позднякова