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Москвичей предупредили о дождях и грозах - РИА Новости, 17.07.2024
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11:22 17.07.2024 (обновлено: 11:31 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/moskva-1960193746.html
Москвичей предупредили о дождях и грозах
Москвичей предупредили о дождях и грозах - РИА Новости, 17.07.2024
Москвичей предупредили о дождях и грозах
Неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:22
2024-07-17T11:31
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Неблагоприятная погода будет завтра и в ночь на пятницу, там местами могут быть сильные дожди, с грозами, с порывами ветра", - рассказала синоптик.
https://ria.ru/20240717/moskva-1960194109.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили о дождях и грозах

Метеобюро Москвы: в четверг и в ночь на пятницу возможны сильные дожди и грозы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Неблагоприятная погода будет завтра и в ночь на пятницу, там местами могут быть сильные дожди, с грозами, с порывами ветра", - рассказала синоптик.
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Вчера, 11:24
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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