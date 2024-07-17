https://ria.ru/20240717/moskva-1960193746.html

Москвичей предупредили о дождях и грозах

Москвичей предупредили о дождях и грозах - РИА Новости, 17.07.2024

Москвичей предупредили о дождях и грозах

Неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:22

2024-07-17T11:22

2024-07-17T11:31

общество

москва

татьяна позднякова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952611119_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_83c5c0eba3ae05688ca312a280c3f651.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Неблагоприятная погода будет завтра и в ночь на пятницу, там местами могут быть сильные дожди, с грозами, с порывами ветра", - рассказала синоптик.

https://ria.ru/20240717/moskva-1960194109.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, татьяна позднякова