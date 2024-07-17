https://ria.ru/20240717/moskva-1960193746.html
Москвичей предупредили о дождях и грозах
Москвичей предупредили о дождях и грозах - РИА Новости, 17.07.2024
Москвичей предупредили о дождях и грозах
Неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:22
2024-07-17T11:22
2024-07-17T11:31
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952611119_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_83c5c0eba3ae05688ca312a280c3f651.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Неблагоприятная погода будет завтра и в ночь на пятницу, там местами могут быть сильные дожди, с грозами, с порывами ветра", - рассказала синоптик.
https://ria.ru/20240717/moskva-1960194109.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952611119_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_31dac2a069f446c3b418fad48c0485b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили о дождях и грозах
Метеобюро Москвы: в четверг и в ночь на пятницу возможны сильные дожди и грозы