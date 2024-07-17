https://ria.ru/20240717/moshennichestvo-1960284305.html
В Росфинмониторинге рассказали о мошенничестве с участием заключенных
В Росфинмониторинге рассказали о мошенничестве с участием заключенных - РИА Новости, 17.07.2024
В Росфинмониторинге рассказали о мошенничестве с участием заключенных
Мошеннические схемы с участием заключенных в РФ существуют, но их не так много, Росфинмониторинг работает с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) для... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T16:28
2024-07-17T16:28
2024-07-17T16:28
россия
юрий чиханчин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
совет федерации рф
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошеннические схемы с участием заключенных в РФ существуют, но их не так много, Росфинмониторинг работает с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) для их предотвращения, заявил глава финансовой разведки Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Что касается ФСИН - у нас есть взаимодействие, мы работаем по многим направлениям, в том числе и по этому", - сказал Чиханчин, отвечая на вопрос сенаторов о противодействии мошенникам, которые похищают средства с банковских счетов граждан, находясь в местах лишения свободы. На заседании сенаторы обратили внимание на большое количество схем, когда мошенники привлекают к своей деятельности заключенных. Чиханчин признал, что такие случаи встречаются, но, по данным финансовой разведки, их не так много. "Действительно, есть одна из форм мошенничества - это использование заключенных. Их, может быть, не такое большое количество по сравнению с теми мошенническими схемами, которые сегодня вырисовались. В основе своей, я еще раз скажу, они приходят, как правило, из-за рубежа, со стороны Украины", - заявил он. Росфинмониторинг, по словам главы ведомства, проводит работу с ФСИН, чтобы не допускать появления таких схем. "Надо все-таки разобраться, почему туда (в тюрьмы - ред.) поступают технические средства, дающие возможность воздействовать на наших людей. Найти не сложно их, а как не допустить - главное выявить этот механизм", - подчеркнул он. "Мы рассказываем, даем информацию ФСИН, у нас очень хорошие оперативные взаимоотношения", - заверил Чиханчин.
https://ria.ru/20231215/moshenniki-1916124805.html
https://ria.ru/20240213/moshenniki-1926986850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий чиханчин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф, происшествия
Россия, Юрий Чиханчин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет Федерации РФ, Происшествия
В Росфинмониторинге рассказали о мошенничестве с участием заключенных
Глава Росфинмониторинга Чиханчин: мошенников с участием заключенных не так много
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошеннические схемы с участием заключенных в РФ существуют, но их не так много, Росфинмониторинг работает с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) для их предотвращения, заявил глава финансовой разведки Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Что касается ФСИН - у нас есть взаимодействие, мы работаем по многим направлениям, в том числе и по этому", - сказал Чиханчин, отвечая на вопрос сенаторов о противодействии мошенникам, которые похищают средства с банковских счетов граждан, находясь в местах лишения свободы.
На заседании сенаторы обратили внимание на большое количество схем, когда мошенники привлекают к своей деятельности заключенных. Чиханчин признал, что такие случаи встречаются, но, по данным финансовой разведки, их не так много.
«
"Действительно, есть одна из форм мошенничества - это использование заключенных. Их, может быть, не такое большое количество по сравнению с теми мошенническими схемами, которые сегодня вырисовались. В основе своей, я еще раз скажу, они приходят, как правило, из-за рубежа, со стороны Украины", - заявил он.
Росфинмониторинг, по словам главы ведомства, проводит работу с ФСИН, чтобы не допускать появления таких схем. "Надо все-таки разобраться, почему туда (в тюрьмы - ред.) поступают технические средства, дающие возможность воздействовать на наших людей. Найти не сложно их, а как не допустить - главное выявить этот механизм", - подчеркнул он.
"Мы рассказываем, даем информацию ФСИН, у нас очень хорошие оперативные взаимоотношения", - заверил Чиханчин.