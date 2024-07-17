https://ria.ru/20240717/moshennichestvo-1960284305.html

В Росфинмониторинге рассказали о мошенничестве с участием заключенных

В Росфинмониторинге рассказали о мошенничестве с участием заключенных - РИА Новости, 17.07.2024

В Росфинмониторинге рассказали о мошенничестве с участием заключенных

Мошеннические схемы с участием заключенных в РФ существуют, но их не так много, Росфинмониторинг работает с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) для... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T16:28

2024-07-17T16:28

2024-07-17T16:28

россия

юрий чиханчин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

совет федерации рф

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошеннические схемы с участием заключенных в РФ существуют, но их не так много, Росфинмониторинг работает с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) для их предотвращения, заявил глава финансовой разведки Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Что касается ФСИН - у нас есть взаимодействие, мы работаем по многим направлениям, в том числе и по этому", - сказал Чиханчин, отвечая на вопрос сенаторов о противодействии мошенникам, которые похищают средства с банковских счетов граждан, находясь в местах лишения свободы. На заседании сенаторы обратили внимание на большое количество схем, когда мошенники привлекают к своей деятельности заключенных. Чиханчин признал, что такие случаи встречаются, но, по данным финансовой разведки, их не так много. "Действительно, есть одна из форм мошенничества - это использование заключенных. Их, может быть, не такое большое количество по сравнению с теми мошенническими схемами, которые сегодня вырисовались. В основе своей, я еще раз скажу, они приходят, как правило, из-за рубежа, со стороны Украины", - заявил он. Росфинмониторинг, по словам главы ведомства, проводит работу с ФСИН, чтобы не допускать появления таких схем. "Надо все-таки разобраться, почему туда (в тюрьмы - ред.) поступают технические средства, дающие возможность воздействовать на наших людей. Найти не сложно их, а как не допустить - главное выявить этот механизм", - подчеркнул он. "Мы рассказываем, даем информацию ФСИН, у нас очень хорошие оперативные взаимоотношения", - заверил Чиханчин.

https://ria.ru/20231215/moshenniki-1916124805.html

https://ria.ru/20240213/moshenniki-1926986850.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, юрий чиханчин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф, происшествия